Julián se enfrenta a Sandra Barneda e Ylenia tras su polémico comentario: "Eres un reventado" Ecoteuve.es 1/02/2020 - 12:45

El tentador arremetió contra Andrea por su actitud en el reality show de Mediaset

Julián Requena, ha sido el último expulsado de La isla de las tentaciones. Las chicas de la casa decidieron, en una ajustada votación, que fuera él quién debía abandonar el reality show. Asimismo, el que fuera tentador acudió al debate para hablar sobre las diferentes tramas que están aconteciendo.

En un determinado momento de la noche, el joven se enfrentó a Sandra Barneda tras pronunciar unas palabras que no gustaron nada. La conductora del programa arremetió contra Julián expresando que "ahora vamos a hablar del síndrome del tentador expulsado, que es ser un reventado. Porque Julián, decir: 'se ha abierto, sí, se ha abierto bien' es de reventado"

Con este comentario, la catalana esperaba que el valenciano se retractase y pidiera perdón. Sin embargo, Requena siguió expresando lo que pensaba: "Qué triste por los familiares que tengan que ver eso, espérate dos semanas y hazlo fuera. Yo guardo un respeto a mi familia y a mi hijo pequeño y no quiero que el dia de mañana encienda la tele y tenga que ver a su padre haciendo el acto sexual".

Ylenia carga contra Julián

"Para mí, es cuando me dicen que me tengo que ir las tres personas que están más o menos liadas con los tentadores. Las que no quieren que me vaya, para mí, son las dos mujeres de verdad", prosiguió el tentador. Estas palabras originaron una disputa con Ylenia que argumentó que "mujeres son todas, se abran o no".

Alejandra Rubio se sumó a las palabras de Ylenia y Barneda y mostró su disconformidad con lo que estaba diciendo Julián. Además, no dudó en afirmar que si el valenciano hubiese podido "habría hecho lo mismo".