Ismael ('La isla de las tentaciones'), traicionado por un amigo que asegura haber tenido una "amistad íntima" con él

Rafa Martín, el que fuera entrenador de 'Sálvame', ha roto su silencio en 'Socalité'

Ismael Nicolás, participante de La isla de las tentaciones, se ha convertido en noticia tras la infidelidad por parte de su novia. Además, la fama que está cosechando el joven ha hecho que haya salido a la luz una información sobre su vida íntima.

Socialité ha mostrado en unas imágenes una entrevista a Rafa Martín en las que asegura que ha tenido una relación muy estrecha con el concursante. El que fuera entrenador personal de Sálvame no ha dudado en hacer pública su relación asegurando que fue una "amistad muy íntima" y que ocurrió cuando estaba con Andrea.

Además, en el adelanto del programa de conducido por María Patiño, Martín ha explicado cómo surgió todo: "Ismael y yo nos conocemos virtualmente hablando y unos meses más adelante nos conocemos ya personalmente. Y es en ese momento cuando empezamos a mantener una buena relación, que fue a más, a más y a más, hasta que paso lo que pasó".

Andrea es infiel a Ismael

El joven tuvo que ver en una de las últimas hogueras a su novia besándose con uno de los tentadores e incluso pasando una noche juntos. Estas imágenes no fueron bien recibidas por Ismael, quién confesó que "no puedo ver esto. Estoy llegando a mi límite. No me esperaba que la actitud de Andrea fuera a ser así".