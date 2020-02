David Barrull, seis años después de 'La Voz': "Cuando necesito un consejo sincero, acudo a Malú" David Saiz 10:13 - 2/02/2020 | 10:21 - 2/02/20 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES entrevista al artista, que ganó el concurso en la segunda edición, emitida en 2013

"Uno se cansa de estar un poco coaccionado; a veces tienes que aprender a base de golpecitos"

Barrull saca al mercado un nuevo trabajo compuesto y también producido por él mismo

Han pasado más de seis años desde que David Barrull se proclamase ganador de La Voz. Ocurrió en la segunda edición del talent show en España y lo hizo amadrinado por Malú, su coach en el programa y también en la trayectoria que el cantante ha tenido hasta ahora.

"Con Malú sigo tendiendo contacto y me encanta tenerla cerca. Cuando necesito un consejo sincero, acudo a ella", explica a ECOTEUVE.ES. "Es sincera desde el primer momento, y por eso me gusta. Yo no quiero que me regalen los oídos. Musicalmente, ha sido vital en mi carrera", admite el artista, que hace unos meses sacó al mercado su último trabajo, 'Vengo de lejos'. 'Dos enamorados' es el segundo single.

Se trata del disco "más íntimo" de Barrull, compuesto al completo por él. "Es muy gratificante pero también muy costoso", afirma después de dos años de trabajo. Y se refiere también a la parte económica, ya que el artista se ha estrenado como productor. "Me lo he costeado yo. Lo necesitaba. Necesitaba hacer un trabajo sin imposiciones y por eso ha sido especial", apunta. "Lamentablemente, yo desconocía este mundo y a veces tienes que aprender a base de algún golpecito".

¿Dolido con la industria? "Digamos que uno se cansa de estar coaccionado un poquito", comenta. "En la industria, estamos los que sentimos la música del corazón y luego está la música de los números", que parece que no siempre van unidas. "Los cazatalentos de las discográficas se fijan en las visualizaciones, cuando el radar debería ser la oreja".

De lo que no está arrepentido es de su paso por La Voz, el programa de televisión que le catapultó a la fama. "Se lo debo todo. Me dio a luz. Además, gracias al programa me dedico a lo que me apasiona, que es la música".

Barrull era mediador social de la asociación 'Gitanos de hoy' hasta que sus más allegados le convencieron para que se presentase al casting del talent show. "Nunca hubiese soñado tan bien. Todo fue redondo", recuerda sobre su paso por el programa, que entonces se emitía en Telecinco. "Recomiendo que la gente se presente porque es uno de los mejores escaparates. Si tienes la suerte de calar en la gente, es una gran oportunidad".

