Sale a la luz el verdadero motivo por el que Fiama rompió con Álex en 'La Isla de las Tentaciones' Ecoteuve.es 19:00 - 31/01/2020 0 Comentarios

La joven ha publicado en Instagram un mensaje revelador sobre el fin de su noviazgo

La isla de las tentaciones está siendo todo un éxito. Fani y Christofer se han convertido en los grandes protagonistas del programa, pero las otras parejas también están comenzando a truncarse. El noviazgo de Fiama y Álex parecía indestructible hasta la fecha. Sin embargo, un cambio en la actitud del madrileño -que se verá muy pronto en el reality de Mediaset- podría poner punto y final a su relación.

En un principio, el comportamiento de Álex era de total fidelidad hacia su novia. No obstante, la revista Lecturas ha hecho público que el joven habría caído en la tentación e incluso se habría besado con una de sus compañeras de programa. Por su parte, la complicidad entre Joy y Fiama también es cada vez mayor.

La deslealtad de Álex a Fiama

Álex y Fiama fueron los primeros en reencontrarse tras separarse al llegar al reality. Este cara a cara no terminó de gustar a Fiama, quién no entiende la actitud de su pareja ya que, según ella, en ningún momento le ha faltado el respeto ni ha tenido nadie con ninguno de los tentadores.

La joven ha sido duramente criticada por pasar su primera noche con Joy tras su reencuentro con Álex y ella no ha tardado en contestar. Fiama ha publicado una instantánea en las redes sociales con un mensaje revelador: "No me gusta juzgar las películas cuando voy por la mitad. Prefiero esperar, son muchas las que me dejan sin palabras al final".