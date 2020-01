Monumental enfado de María Patiño en 'Sálvame': "Niñatas, que son una niñatas" Ecoteuve.es 15:39 - 31/01/2020 0 Comentarios

La colaboradora estalla contra los comentarios vejatorios sobre la edad de las mujeres

María Patiño ha vuelto a dar su opinión sobre un tema que concierne a toda la sociedad. La periodista se encontraba en el plató de Sálvame cuando Geles Hornedo dio comienzo con su sección de Con M de Mujer y reflexionó sobre las mujeres que son criticadas por su edad.

La colaboradora comenzó arremetiendo contra los comentarios que hacen las más jóvenes sobre la edad de las más mayores. Además, Patiño explicó que "estoy un poco harta de este tipo de situación".

María Patiño estalla en Sálvame

Con el apoyo del público y del resto de sus compañeros, la presentadora de Socialité continuó con su alegato: "Se creen que por ser jóvenes te pueden despreciar por tener una arruga o más edad y lo que no saben es con los años vamos ganando en experiencia e incluso en mucho más atractivo".

"Niñatas, que son una niñatas", prosiguió María Patiño, mientras añadía que "no me ofende, pero me dan ganas de decir cosas y no me quiero poner a su altura. Me bajo a mi altura que me encanta y de la que estoy muy orgullosa de medir lo que mido".