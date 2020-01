Ainhoa Arteta y Beret, invitados de la Gala 3 de 'OT 2020', que expulsará a Eli o Rafa Ecoteuve.es 15:00 - 31/01/2020 0 Comentarios

Flavio, favorito de la semana anterior, cantará 'Shotgun' en solitario

Operación Triunfo vivirá este domingo una nueva expulsión: Eli o Rafa. Uno de los dos concursantes, que defenderán un tema en solitario, abandonará la academia. Además, el talent musical producido por RTVE en colaboración con Gestmusic Endemol y presentado por Roberto Leal recibirá a dos nuevos invitados: la soprano Ainhoa Arteta y Beret en una gala que los 15 concursantes abrirán con la canción Besos, de El Canto del Loco.

Los dos concursantes nominados de esta semana, Eli y Rafa, cantarán Mama Do (Uh Oh, Uh Oh) Acoustic, de Pixie Lott y Sentimiento de caoba, de El Canijo de Jerez, respectivamente. Flavio, el concursante favorito de esta semana, cantará en solitario Shotgun, de George Ezra; Jesús y Javy cantarán Tu frialdad, de Triana; Bruno y Anne, Podría ser peor, de La Casa Azul; Nia y Gèrard, La despedida, de Cami; Maialen y Nick, Semilla negra, de Radio Futura; Anaju y Hugo, Señorita, de Shawn Mendes y Camila Cabello; y Eva y Samantha, Maniac, de Michael Sembello.

Ainhoa Arteta y Beret, invitados

La Otra Orilla contiene el repertorio más personal e íntimo de la soprano Ainhoa Arteta. Once canciones de la música latinoamericana reconocidas por el oído de todos, que marcaron su niñez y primera adolescencia: Frenesí, El rosario de mi madre o Guantanamera, entre otros.

La artista se ha rodeado de una formación world/jazz muy acústica, afrontando este proyecto de la mano de la palabra y la emoción. El proyecto va acompañado de un elegante documental grabado en La Habana. También forma parte del jurado del talent de La 1 Prodigios.

Beret se ha convertido en uno de los artistas de más éxito de España. Ha llevado su música a Latinoamérica y ha sido Los 40 Music Awards, y en los Premios Odeón. Ha ganado el galardón a "Canción del año". En octubre lanzó su álbum debut, Prisma, que se mantuvo durante siete semanas no consecutivas en el #1 de la lista oficial de streaming en España. Ha alcanzado dos veces lo más alto de la lista de radio en España.

Tras el éxito de Lo Siento, presentó Te echo de menos, Me llama, y la balada Me vas a ver, que alcanzaba la posición más alta de la lista de tendencias en YouTube en España y mitad de América Latina, y que suma 8.5 millones de streams.