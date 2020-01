La desconcertante llamada de El Monaguillo a su mujer Lola en 'El hormiguero': "Has defraudado a toda España" Ecoteuve.es 31/01/2020 - 13:01 0 Comentarios

El colaborador llamó a su casa para 'regalar' 3.000 euros: "¡Cariño, que nos ha tocado!"

Los espectadores de El hormiguero vivieron un final inesperado este jueves. El Monaguillo se 'saltó' el guion para sortear la famosa tarjeta del programa tras haberla 'robado' del camerino de su jefe Pablo Motos. El presentador aceptó la propuesta y el colaborador empezó a reunir los dígitos para componer un número telefónico al azar.

En esta ocasión, el premio era de 3.000 euros. Después de comunicar él mismo los datos a realización, el programa inició la llamada a la que respondió la voz de una mujer. "¿Sabe usted qué es lo que quiero?". "¡Sí, sí! La tarjeta de El hormiguero!", respondió a la primera a lo que El Monaguillo celebró efusivamente.

"¡Qué ilusión!", gritaba la agraciada una y otra vez. Sin embargo, luego se descubrió que todo tenía truco. "¿Cómo te llamas?", preguntó Motos a lo que ella respondió: "Lola". "¿Lola? Qué curioso, cómo tu mujer", dijo el presentador oliéndose algo extraño.

El pastel se descubrió cuando el valenciano quiso saber dónde habían llamado y Lola respondió que a Paracuellos de Jarama, en Madrid, y afirmó "¡cariño, qué suerte hemos tenido! ¡Nos ha tocado la tarjeta! ¡Qué maravilla".

Pablo Motos, a El Monaguillo: "¿Has llamado a tu mujer?"

Muy mosqueado, Motos preguntó a El Monaguillo que si, efectivamente, había llamado a su mujer y él respondió: "Es que como muchas veces no te lo cogen... ¿Has visto cómo se ha puesto de contenta?". "Cuelga y cambia", pidió el presentador a Lola para luego abroncar a su colaborador: "Has defraudado a toda España, a tu mujer, a todo el equipo".

"No eres consciente de que en la tele, la gente piensa que todo es mentira. Lo que me ha costado que la gente se dé cuenta de que es cierto y ahora vienes tú...", siguió. Finalmente, El Monaguillo acabó despidiendo el programa, que no retomó su sorteo: "Volvemos el lunes con Los Morancos".