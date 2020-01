Maldini pregunta por el grito de "¡Estefaníaaa!" y sus seguidores le trolean: "Es un lateral del Atlético Cornamenta" Ecoteuve.es 11:55 - 31/01/2020 0 Comentarios

El analista deportivo de Movistar+ y COPE desconoce el viral de 'La isla de las tentaciones'

Julio Maldonado Maldini debe ser el único en España en no conocer el grito de Christofer en La isla de las tentaciones buscando a "¡Estefaníaaa!" tras ver su traición con Rubén. El desgarrador chillido ha llegado a todos los canales de televisión: desde La Sexta hasta la gala de los Goya y OT.

El analista deportivo, muy curioso, preguntó a sus seguidores por Twitter: "Me han llegado últimamente algunas menciones que pone Estefanía, así sin más. ¿Alguien me lo descifra? ¿Es un nuevo código tuitero o así? No entiendo nada".

Me han llegado últimamente algunas menciones que pone Estefanía, así sin más.

¿Alguien me lo descifra? ¿Es un nuevo código tuitero o así? No entiendo nada. — Julio Maldonado (@MundoMaldini) January 30, 2020

Su mensaje en la red social del pajarito azul ha tenido más de 5.000 retuits y casi 20.000 me gusta en solo unas horas y, claro, era de imaginar que los seguidores de Maldini tirarían de originalidad a la hora de resolverle la cuestión.

Las geniales respuestas a la pregunta de Maldini sobre el "¡Estefaníaaa!"

"Lo dicen por Christofer Estefanía, un lateral derecho buenísimo del Atlético Cornamenta", responde un usuario. Otros, en cambio, le intentan despistar: "Estefanía Calçchisky, carrillero izquierdo lituano, muy determinante este año en el Haïlk SF de la liga sueca".

"Jugador con recorrido en espacios cerrados, su depurada técnica de bombeo de balones le hace disponer de un gran despliegue bajo presión y no siente la presión de estar bajo los focos", contesta otro.

También los hay quien recuerda a Maldini el pasado como futbolista de Rubén: "A Estefanía no conocerás pero seguro que a su amigo de agenda sí. Exjugador del Levante y Villanovense y retirado a los 26 años. Ahora mete más goles que antes".

