Miquel Montoro, el niño payés, cuenta la verdad sobre sus 'pilotes' en 'La resistencia': "¿Es tu plato preferido?" Ecoteuve.es 31/01/2020 - 11:19 0 Comentarios

El crío mallorquín conquistó a David Broncano en una de las mejores entrevistas del programa

La resistencia de David Broncano recibió una de las visitas más esperadas: la de Miquel Montoro, el crío payés famoso por su frase viral "¡hostia, pilotes!" al ver en la cocina de su casa una cazuela llena de albóndigas. "Oh, que són de bones! M´encanten!".

Montoro puede presumir del único niño en visitar el programa de Movistar+. El chaval empezó fuerte la entrevista con un monumental zasca criticando el plató del Teatro Arlequín: "No tenéis presupuesto pa na, ¿eh? No tenéis ni para pintura porque aquí vinieron unos chonis y os pintaron cuatro graffitis". El cómico sacó la bandera blanca: "¿Qué dices? Que te hemos pagado el billete desde Mallorca".

Broncano contó que la visita a La resistencia se gestó porque la hermana del chico escribió un mail diciendo que les "encantaría ir". "Esto es una señal y ya hablamos con vosotros", contó para desvelar que Miquel había roto el récord de likes del programa tras "Piqué y el Niño..., bueno otro niño que vino y que espero que no conozcas [el niño Polla]".

A continuación, Miquel se disculpó por su marcado acento balear: "Yo hablo mallorquín. El castellano a mí no me va un poco bien... Oiréis un par de barbaritats". Otro puntazo fue el regalo que llevó, una llonganissa: "Has tenido mucha suerte que en mi viaje de Mallorca aquí no me la comiera".

¿Estás preparado para verlo? #LaResistencia No puede haber nada más épico que este momento. pic.twitter.com/14Iy5nt5uZ — La Resistencia en Movistar+ (@LaResistencia) January 30, 2020

La traición del niño payés a sus 'pilotes' en 'La resistencia'

Ya a mitad de la entrevista, Broncano quiso saber la verdad sobre los pilotes: "¿Es tu comida preferida de verdad?". "No, hombre no. Las pilotes solo son carne picada. A mí me gusta una buena porcella". "¿Eso qué es?". "Cochinillo".

Su pasión por el campo no pudo faltar en la charla. "Desde los tres años estoy encima de tractores", dijo. "Con el ruido que hacía el tractor yo me dormía y mi padre puso unos focos para que yo lo viera".

"Pero, para conducirlo, ¿necesitas permiso?", preguntó Broncano a lo que él soltó: "¡Es la policía quien lo necesita, yo no!". Como es de esperar por su corta edad, el humorista no le realizó las dos preguntas de rigor sobre el dinero y el sexo.