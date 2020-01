La 'tentación' de Ismael explota contra Andrea: "Que hables tú de miradas... ¿Te has visto?" Ecoteuve.es 31/01/2020 - 10:14 0 Comentarios

La otra Andrea publicó varios mensajes en redes durante la emisión del reality

La isla de las tentaciones celebró este jueves una nueva noche de hogueras en la que las chicas pudieron ver lo que habían hecho sus novios durante los últimos días en el reality. Andrea fue una de las grandes sorprendidas al comprobar que Ismael había dejado a un lado a Andreína y Mimi para centrarse en otra de las solteras: su tocaya Andrea.

"Me parece absurdo. Ridículo. Creo que ha visto algo de mí que le ha molestado y ahora quiere vengarse. Pero lo único que me hace es risa. Chico, ubícate. Si no tienes conexión con nadie no fuerces", se atrevió a criticar la joven después de haberle sido infiel a su chico en reiteradas ocasiones.

Lea también: "Me da pena, pero de la pena ni se come ni se vive": Fani ve a Christofer demacrado en La isla de las tentaciones

No contenta con eso, Andrea se lanzó a criticar a la 'tentación' de su chico con un ataque a su físico: "Me parece un cuadro. Es un cero y al lado mío es un menos veinte", apuntó en unas imágenes que hicieron reaccionar a la otra Andrea en redes sociales.

En un vídeo publicado en su Instagram, Andrea contestó a su enemiga durante la emisión del reality de Mediaset. "Que se ponga a hablar de miradas esa personaja...y encima que me llame cuadro. ¿Pero te has visto? Vive en el mundo de yupi, en el de princesas", dijo parodiando la forma de hablar de la protagonista del programa.

"Que te metas con la belleza de alguien ya dice mucho de ti. Tengo otras coas como los valores, respetar a alguien, la fidelidad. Decías en tu vídeo de presentación que eras elegante, ¿Elegante dónde?", lamenta Andrea en otro vídeo.