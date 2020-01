"Me da pena, pero de la pena ni se come ni se vive": Fani ve a Christofer "demacrado" en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 31/01/2020 - 9:34 1 Comentario

La concursante se siente mal al ver a su chico sufriendo pero se acuesta con Óscar

Nuevo capítulo en el calvario de Christofer en La isla de las tentaciones. El novio de Fani está hundido desde que vio a su chica besarse con Rubén. La cosa fue a peor cuando fue testigo de que los dos acabaron retozando en la cama. Fue cuando estalló y gritó el famoso "Estefaníaaaa".

Fani ha podido ver imágenes de la situación tan crítica que está sufriendo su chico. "Está demacrado", admitió al verle en un vídeo. "Me da pena pero de la pena ni se come ni se vive. Rubén me gusta, ya está. No es amor. Me hubiera gustado que esto me hubiese pasado con Christofer. Le veo que está mal pero no se da cuenta de la situación, que él no está analizando el por qué de la situación", comentó la joven.



Lea también: Andrea se lía con Óscar y ataca a su novio: "Me siento traicionada"

Después de ver las duras imágenes de Christofer, Fani regresó a la casa y volvió a caer en manos de Rubén, con quien dio un paso más. "Una cosa llevo a la otra y al final..Ha sido súper chulo, me ha encantado", comentó tras acostarse con él.

A continuación, Fani envió un mensaje de 30 segundos a Christofer para explicar lo que estaba ocurriendo. "Chris, sé que estás decepcionado conmigo, y que estarás flipando. Te tengo que dar un montón de explicaciones pero ante todo quiero que estés bien. No quiero verte mal. Te voy a abrazar, te echo de menos, necesito verte y que hablemos".

En las siguente 'hoguera', cuando los concursantes se reúnen con Mónica Naranjo, Christofer pidió no ver más imágenes de Fani y solicitó verse con ella cara a cara. "Ya no puedo más con la situación", dijo. "No quiero ver más imágenes, quiero hablar con ella y que me de explicaciones porque no entiendo nada".