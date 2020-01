Andrea carga contra su novio tras serle infiel con Óscar: "Ismael, me siento traicionada" Ecoteuve.es 31/01/2020 - 8:53 0 Comentarios

La concursante de 'La isla de las tentaciones' culmina la deslealtad a su pareja

Andrea dio el paso definitivo en La isla de las tentaciones y culminó la infidelidad a su novio Ismael. La joven se acostó con Óscar, el tentador con quien mantiene una más que buena amistad desde el inicio del programa de Telecinco.

"Tengo ganas de verte cara a cara, he visto a una persona que no desconocía, espero que aclares todas las dudas que tengas y espero que seas muy feliz", dijo Ismael a Andrea en un vídeo que pudo mandar a su ¿novia? lo hizo después de ver la imagen de ella con Óscar en la cama.



Lea también: Filtrado el grupo de WhatsApp de los concursantes de 'La isla de las tentaciones'

Andrea también quiso mandarle un mensaje, pero lejos de explicar lo que le había ocurrido en la isla, prefirió cargar contra él. "Me siento traicionada, he visto muchas actitudes tuyas en la villa que no me han gustado para nada, creo que no eres natural, no eres la persona que yo conozco fuera, has cambiado mucho tu forma de ser, no sé si serás así o has forzado alguna situación, tenemos que darnos muchas explicaciones tanto tú como yo".

Andrea se refería a las imágenes de Ismael dando un beso a una de las tentadoras después de haberse acercado a otras dos, con quienes no pasó nada. La teoría de Andrea es que su chico lo hace como "venganza" por lo que había ocurrido entre ella y Óscar. "Me parece absurdo. Ridículo. Creo que ha visto algo de mí que le ha molestado y ahora quiere vengarse. Pero lo único que me hace es risa. Chico, ubícate. Si no tienes conexión con nadie no fuerces".

"No me esperaba ese mensaje de Andrea", se sinceró Ismael tras escucharlo.