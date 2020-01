La confesión de Steisy sobre su bisexualidad: "Pensaba que estaba enferma" Ecoteuve.es 30/01/2020 - 17:50 0 Comentarios

La extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' rompe con los tópicos

Steisy ha aprovechado su canal en Mtmad, la plataforma de vídeos de Mediaset para hablar de algunos rumores que circulan sobre ella y su novio Pablo después de que ambos se hayan declarado abiertamente bisexuales. "Estamos hasta la polla de justificarnos", empieza diciendo la extronista de Mujeres y hombres y viceversa.

La exconcursante de Supervivientes ha decidido hablar claro de su condición sexual para romper todos los tópicos que se lanzan sobre la misma: "Nos preguntan sobre quién es el hombre y quién es la mujer, pero qué es de hombres y qué es de mujeres", reflexiona afirmando estar cansada de todas las etiquetas de género. "¿Maquillarse es de hombres o de mujeres?", pregunta mientras su chico la maquilla.

"Ser bisexual es que igual de enamoras de un hombre o de una mujer. Te enamoras de la persona", defiende Steisy que asegura que el hecho de que ambos sean bisexuales no implica que sean una pareja abierta y liberal. "Dos personas, cuando se enamoran, no quieren compartir a su pareja. O sí, pero yo no me veo preparada", confiesa. "Somos una pareja más convencional de lo que la gente se piensa que somos", concluye.

Steisy acaba su vídeo explicando que al principio, no terminó de asumir su interés por las mujeres: "Sentía que estaba mal de la cabeza. Fue un momento muy duro. Entre que era nerviosa, la traviesa, la pobre, la rara... Si encima me gustaban las mujeres... Pensaba que estaba enferma", recuerda. La granadina confiesa entonces que a los 19 años se animó a hacer intercambio de parejas con su novio en los que empezó a tener contacto con otras mujeres. Fue ahí cuando comenzó a asumir su realidad.