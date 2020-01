Santiago Abascal llama a Évole "amigo de terroristas" y le acusa de "incitar al odio" Ecoteuve.es 30/01/2020 - 15:35 0 Comentarios

El líder de Vox protesta por las palabras del presentador en 'El Hormiguero' de Antena 3

Las palabras de Jordi Évole sobre Santiago Abascal en El Hormiguero siguen generando polémica. Vox acusa al presentador de "incitar al odio" con el comentario que el presentador hizo sobre su líder.

Todo ocurrió cuando Évole quiso saber detalles de la visita de Santiago Abascal a El Hormiguero: "¿Vino a caballo?". "Es que es muy resbaladizo el terreno", respondió el Pablo Motos, a lo que el periodista soltó: "Lástima, porque un hostión le vendría bien. Pero sin ningún tipo de daño, solo por el susto".



Santiago Abascal ha reaccionado a este comentario de la siguiente manera. "Evole, el amigo de terroristas y asesinos incita al odio y a la violencia contra mí, entre risitas". Y ha continuado: "¿Cuántos titulares ocuparían estas declaraciones si las hubiese hecho un miembro de VOX? No es raro que quien legitima a etarras quiera violencia o daño contra alguien. Nosotros estamos hechos de otra pasta y además, de pequeños, nos enseñaron a no abusar de los tirillas".



La cuenta de Vox Madrid, al igual que los perfiles de Twitter de otras delegaciones territoriales del partido, ha comentado lo ocurrido con críticas a Jordi Évole: "¿Se podría esperar otra cosa de quien no tiene problema en apoyar a Maduro, Otegui, Junqueras..?"



Al mismo tiempo, las cuentas de Twitter y los seguidores de Vox han comenzado a protestar en esta red social porque el vídeo que han colgado, en el que se le ve a Évole haciendo el polémico comentario, ha dejado de verse. #AtresmediaCensura es Trending Topic.