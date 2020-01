Blas Cantó, tras el lanzamiento de 'Universo': "Quiero demostrar que España está al nivel de otros países" Ecoteuve.es 30/01/2020 - 13:49 0 Comentarios

El cantante defiende su candidatura para el próximo festival de Eurovisión

Blas Cantó ha comparecido por primera vez este jueves ante los medios tras el lanzamiento de Universo, tema con el que representará a España en la final de Eurovisión 2020 que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en Róterdam (Países Bajos). El cantante ha explicado el significado de la canción y ha dado las primeras pistas sobre cómo trasladará la propuesta al escenario del festival.

"Mi intención es que sepan que España está al nivel de otros países y de lo que muchos presentan en el festival y que muchas veces están tan lejos de nosotros. Es acercarnos a la cultura de otros países", ha empezado diciendo antes de explicar que, aunque sacará una versión del tema en inglés y en francés, en Eurovisión la defenderá en español. "Quiero que la gente de otros países entienda directamente la letra sin necesidad de traducirla", ha explicado asegurando que en todas las versiones mantendrá en nuestro idioma la palabra Universo.

Blas Cantó ha aclarado también qué mensaje quiere lanzar con el tema: "Es una petición de perdón al universo. Pienso en las veces que miro a otro lado ante una injusticia. Eso nos ha pasado a todos. Vemos la Tierra muriendo y seguimos con nuestra vida porque lo que nos importa es que nos ingresen dinero en la cuenta. Pido perdón por ser el culpable de lo que soy. Esa es mi interpretación, que cada uno haga la suya", ha afirmado.

"No podía repetir Él no soy yo en Eurovisión"

Blas Cantó ha explicado el proceso creativo de Universo después de rechazar hasta 50 propuestas: "El recorrido natural tras el mayor éxito de mi carrera era hacer algo parecido a Él no soy yo. Llegaron muchos productores, artistas y compositores. Pero enseguida me di cuenta de que estaba equivocado. No podía repetir la fórmula de Él no soy yo en Eurovisión. Tenía que evolucionar sin perder mi esencia para ponerme a prueba a mí mismo", ha reconocido.

El murciano ha asegurado que "no quería hacer una canción para el festival, sino para mí y mi carrera": "Cuando te pones a hacerla, te entran muchas dudas. ¿Entenderán esto en Azerbayán? España es un país donde la cultura ha tocado muchos estilos. Malú o Bisbal hacen una música buena, pero no es la que yo hago. Con esta canción hemos intentado mezclar los mundos de lo que soy, de los que me puedan escuchar y de nuestro sello español", ha declarado.

Blas luchará por una puesta en escena internacional

Sobre la puesta en escena, Blas ha dado muy pocos datos, ya que es un trabajo que aun se encuentra en fase de desarrollo. Eso sí, ha dejado claro que intentarán trasladar al escenario algo similar a la propuesta visual de su videoclip.

"Vamos a hablar con gente que ha trabajado para unos países muy potentes en Eurovisión y vamos a intentar llegar ahí. Si no lo conseguimos, vamos a intentar hacerlo desde aquí. Vamos a intentar internacionalizar el producto. El escenario de este año nos da unas oportunidades tremendas y eso juega a nuestro favor. Hay mil cosas que se pueden hacer a nivel de iluminación", avanza.