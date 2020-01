Sale a la luz el grupo de WhatsApp de 'La isla de las tentaciones': "Nos enviamos nuestros propios memes" Ecoteuve.es 13:25 - 30/01/2020 0 Comentarios

Adelina confiesa que las cinco chicas mantienen contacto durante la emisión del programa

Es probable que todo lo que está dando de sí La isla de las tentaciones llene miles de conversaciones en los grupos de WhatsApp en nuestro país... incluido el que tienen los propios participantes. El programa está siendo todo un éxito gracias, en parte, al viral más famoso de lo que llevamos de año: "¡Estefaníaaa!"

Como suele hacer Telecinco con este tipo de formatos, los programas de la casa comentan lo que ocurre aunque aquí, cuentan con el handicap de que La isla de las tentaciones se grabó en verano y por eso tienen que tener cuidado para no hacer ningún spoiler y para que el espectador no sepa qué futuro tiene cada pareja hasta el final.

Lea también: "Pasé mucho miedo": la confesión de Mónica Naranjo sobre el "¡Estefanía!" de Cristofer en 'La isla de las tentaciones'

Bajo esta premisa, Adelina, que se atrevió a participar junto a su pareja José, ha desvelado cómo vive junto a sus compañeras las emisiones. "Tenemos un grupo de WhatsApp todas las chicas de las tentaciones donde comentamos el programa y donde nos reenviamos nuestros propios memes", dice en un encuentro digital en la web de Telecinco.

La modelo también habla sobre el rotundo éxito: "No conozco a nadie que no lo vea. Yo volvería a participar sin duda porque creo que es una experiencia irrepetible y brutal en la que se ponen a prueba muchas cosas y donde aprendes mucho". Uno de sus miedos eran las cámaras: "El sentirme observada en todo momento me daba mucho pánico".