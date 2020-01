Asier Etxeandia relata entre lágrimas su dura infancia: "Me esperaban cada día 10 niños para zurrarme" Ecoteuve.es 30/01/2020 - 12:35 0 Comentarios

El actor desvela a Jesús Calleja como lidió con el 'bullying' que sufrió en el colegio

Asier Etxeandia ha sido el último invitado de Jesús Calleja en Planeta Calleja. El actor y cantante viajó junto al aventurero de Cuatro a Camerún para conocer a la tribu de los bakas, introducirse en sus constumbres y vivir en primera persona una ceremonia espiritual donde conectan con los diferentes espíritus de la selva.

Y entre excursión y excursión, el intérprete ha compartido algunas confidencias con el presentador sobre su infancia. Fue entonces cuando el actor contó su dramático paso por la escuela: "Yo era fracaso escolar, he repetido cuatro veces, no he entendido nunca el sistema educativa No me interesaba nada. Yo sabía que quería ser artista desde que empecé a sentir", empezó diciendo.

"Me hacían un bullying de cojones. Era la mezcla de niño que lo tenía todo. No estudiaba, jugaba solo, tenía ya mi pluma... Me esperaban 5 o 10 niños cada día para zurrarme en el colegio", reconoció entre lágrimas el Etxeandía antes de que Calleja le preguntara si sus padres habían aceptado bien su homosexualidad.

"En un primer momento no, pero han hecho su trabajo como lo tenían que hacer y estoy muy orgulloso de cómo lo hicieron. Dejé la casa de mis padres cuando tenía 18 años, para mí era bastante traumático pero de repente descubrí realmente quien era. Descubrí el teatro, a mis compañeros, que tenía una vocación...", acabó diciendo antes de reconocer actualmente está "en un momento de sueños cumplidos".