Nueva gran bronca de Noemí Galera en 'OT 2020': "Os vais a comer un mojón cuando salgáis de aquí" Ecoteuve.es 12:32 - 30/01/2020 0 Comentarios

La directora de la Academia da otro toque de atención a los concursantes tras un nefasto pase de micros

La situación ha vuelto a ponerse tensa este miércoles en la Academia de OT 2020. Noemí Galera, Manu Guix y el resto de los profesores han vuelto a reñir a los alumnos tras un fatídico primer pase de micros para la tercera gala.

Una vez finalizado el ensayo de la canción grupal, y ante las caras de frustración de los profesores, Noemí Galera rompió el silencio. "No podéis seguir con esa desgana", comenzó diciendo. "Pensad que os comisteis una cola de tres o cuatro horas en el casting para que ahora, a la tercera semana, os levantéis cada día como si os estuvieran obligando a algo".

La directora ha insistido, además, en que no están aprovechando las facilidades y las clases que el programa pone a su disposición: "La semana que viene, viene el profesor de flamenco de Rosalía, por ejemplo, y a vosotros os da igual. Me dan ganas de decirles a los profesores que mañana no vengan".

Luego, Noemí Galera amenazó con no salvar a quienes salgan como nominados el próximo lunes, una de las nuevas normas de la edición: "Nosotros estamos aquí y solo tenemos que salvar a uno el domingo. O ni eso. Porque si esto continúa, nos lo plantearemos. Me da igual que haya tres y ocho nominados".

Su bronca terminó incidiendo en el desánimo general: "Todos estamos cansados, y nosotros [los profesores] venimos aquí para que vosotros brilléis, y si no tenéis ni puñeteras ganas... pues muy bien" ironizó. "Os comeréis un 'mojón' si salís de aquí y no curráis".