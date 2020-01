El zasca de Jordi Évole a Abascal desde 'El hormiguero': "Un hostión le vendría bien" Ecoteuve.es 30/01/2020 - 11:31 1 Comentario

"Pero sin ningún tipo de daño, solo por el susto", añadió el periodista de La Sexta

Pablo Motos desveló el motivo por el que Pedro Sánchez no quiso ir a su programa

El mismo día en el que anunció su entrevista sorpresa con Oriol Junqueras en la cárcel (la primera con cámaras), Jordi Évole acudió a El hormiguero para promocionar su nuevo programa en La Sexta. Durante la charla, el periodista se 'picó' con Pablo Motos por 'robarle' a todos los políticos.

"Me he tenido que buscar la vida como he podido haciendo un programa de cárceles porque tú lo has acaparado absolutamente todo", empezó diciendo al valenciano. "Ahora, al único programa que vienen los políticos, es a este. Por eso me tengo que buscar mi nicho de mercado, no te voy pisando la manguera. Yo no entrevisto a Will Smith. Todo Cristo pasa por aquí".

Lea también: Jordi Évole da el susto al sufrir un principio de cataplexia ante Pablo Motos: "A ver si te vas a desmayar"

Fue en ese momento cuando Motos recordó que solo Pedro Sánchez había declinado su oferta y desveló el motivo: "¿Sabes por qué? Se enfadó conmigo porque le apreté diciendo que si iba a pactar con Podemos".

Bajo este contexto, Évole quiso saber detalles de la visita de Santiago Abascal: "¿Vino a caballo?". "Es que es muy resbaladizo el terreno", respondió el presentador a lo que el periodista soltó: "Lástima, porque un hostión le vendría bien. Pero sin ningún tipo de daño, solo por el susto".

El catalán contó que solicitó una entrevista con el líder de VOX, pero que este la declinó. Motos, por su parte, recordó las "hostias" que le dieron porque Abascal acudiera a El hormiguero. "Ahora hay hostias preventivas. Tú anuncias una entrevista y la gente, sin verla, te hostia", señaló Évole poniendo el ejemplo de las críticas que ha recibido por charlar con Junqueras.