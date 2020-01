"Pasé mucho miedo": la confesión de Mónica Naranjo sobre el "¡Estefanía!" de Cristofer en 'La isla de las tentaciones' Ecoteuve.es 11:45 - 30/01/2020 0 Comentarios

La presentadora opina del momento más viral del reality de Mediaset

En su pasado programa, Sálvame conectó en directo con la presentadora de La isla de las tentaciones, Mónica Naranjo, para que contara en primera persona su paso por el reallity y para resolver ciertas inquietudes de sus compañeros de cadena. Entre ellas, cómo vivió el viral momento de Christofer gritando su famoso ¡Estefania! en la playa.

"Ha habido momentos muy duros", comenzó diciendo. "Lo he pasado muy mal. Tened en cuenta que antes de empezar la hoguera yo veía las imágenes con el director, y cuando vi las de Christofer me puse a la retaguardia" comentó a los colaboradores de Sálvame.

Respecto al momento en el que mostraron el vídeo de la infidelidad al joven, declaró: "Entiendo que todo el mundo lo viva como una tragicomedia, pero yo lo viví de forma muy trágica. Tengo que confesar que esa noche pasé miedo. Vi a Christofer fuera de sí".

Además, explicó que le entraron ganas de ir y decirle que no estaba solo, pero no lo pudo hacer a pesar de haberlo escuchado gritar. "Pasé mucha tensión y mucho miedo por lo que podía haber pasado. Me dio mucha pena", concluyó la artista y presentadora.