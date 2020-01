Así suena 'Universo', la canción que defenderá Blas Cantó en Eurovisión 2020 Ecoteuve.es 30/01/2020 - 10:15 0 Comentarios

El artista ha estrenado ya el tema con el que representará a España en Rotterdam

Televisión Española ha estrenado este jueves Universo, la canción que Blas Cantó defenderá en Eurovisión 2020. Con este tema, un medio tiempo pop electrónico que mezcla conceptos actuales con tintes épicos, el murciano intentará conquistar al continente en la final que tendrá lugar el próximo 16 de mayo en Róterdam.

"Escribí esta canción en un momento de mi vida en el que probablemente, en un acto de cobardía, no alcé mi voz. No dije lo que sentía pensando que así sería todo más fácil. Y me equivoqué. Cerré mis ojos y, con todas mis fuerzas, le pedí perdón al Universo".

El artista define así el tema que interpretará sobre el escenario de Róterdam en la final del festival el 16 de mayo. Una propuesta honesta y muy personal con la que el cantante representa metafóricamente una reconciliación con su "yo interior" para aprender a quererse más y crecer personalmente.

Enmarcado en el género synthpop, "Universo" supone un nuevo registro para el candidato español pero conserva la esencia de sus letras y música con gran carga emocional.

Una canción hecha a medida para Blas

Blas Cantó ahonda en sus emociones y narra su propia historia en la letra de "Universo", que él mismo ha compuesto junto a Dan Hammond, Dangelo Ortega, Maciej Mikolaj Trybulec y Ashley Hicklin (Hammond y Mikolaj Trybulec son además los productores de la canción).

El autor inglés Hicklin ha trabajado con rostros eurovisivos como Tom Dice (candidato de Bélgica en 2010) o Waylon (Países Bajos en 2014 y 2018). Trybulec, por su parte, ha colaborado junto a Lake Malawi en su canción "Friend of a friend" (República Checa) para el Festival de 2019.

Universo está concebida para hacer que el intérprete se luzca en el show en directo ante 200 millones de espectadores, enfatizando su calidad vocal, sus agudos y su falsete. "Es una canción muy completa: misteriosa al principio, con un estribillo lleno de energía y explosión final. Es grandiosa, como el universo [ ] y cuando la canto me siento libre", reconoce el murciano, que se decantó por este tema entre otras 50 creaciones.

El coro es otro de los elementos destacados de la canción que represente español quiere potenciar sobre el escenario. Según afirma, ya tiene algunas ideas para la puesta en escena y ya contempla algunos nombres para la dirección artística de Universo. "Creo que la escenografía tiene que plasmar la inmensidad del tema sobre el escenario. Me gustaría sorprender y no caer en lo evidente, con una puesta en escena que exprese la letra y la emoción en el directo", explica.

Para él, los sentimientos deben anteponerse a los artificios escénicos, pero no descarta utilizar nuevas tecnologías sobre el Rotterdam Ahoy. Blas tampoco quiere adelantar detalles sobre el estilismo que lucirá el 16 de mayo pero asegura que no dejará indiferente a nadie.

El videoclip, la carta de presentación a Europa

El videoclip de Universo es carta de presentación de la propuesta española para Europa. El vídeo representa fielmente el concepto de la canción y hace comprensible su mensaje a través de las imágenes. Universo es vídeo dinámico, coreográfico, atractivo y actual. Rodado entre Lanzarote y Tenerife y dirigido por Cristian Velasco, ha contado con un equipo íntegramente canario de unas 70 personas y estilismo de Ana Locking.

El artista hace un ejercicio de retrospección con el que pide perdón para lograr cambiar su destino y hallar así la determinación que olvidó en un tiempo pasado. "Trabajar con Blas es súper fácil, no solo porque es muy fotogénico sino también por su actitud frente a la cámara. Además se involucra al 100% y hace fácil el trabajo a todos los compañeros", apunta el director. ?