Jordi Évole da el susto al sufrir un principio de cataplexia ante Pablo Motos: "A ver si te vas a desmayar" Ecoteuve.es 30/01/2020 - 9:10 0 Comentarios

El catalán se desvaneció en directo sobre la mesa del plató de 'El Hormiguero'

Pablo Motos recibió este miércoles la visita de Jordi Évole, que vuelve este domingo a La Sexta con el estreno por todo lo alto de Lo de Évole, programa con el que el periodista catalán ha logrado entrar en la cárcel para entrevistar (con cámaras) a Oriol Junqueras.

En su entrevista, Motos y Évole hicieron algunas confesiones sobre delitos que habían cometido en el pasado. Y mientras que el segundo reconoció que una vez le pillaron robando la banda sonora de la película Barrio, Motos recordó el día que decidió robar una revista junto a un amigo suyo llamado Justicia.

El nombre del susodicho hizo a Évole soltar una gran carcajada hasta que acabó desvaneciéndose en la mesa. Motos empezó tomándoselo a risa, pero acabó preocupado al ver cómo su invitado no lograba retomar su postura.

"A ver si te vas a desmayar",le dijo con el gesto torcido. "No, es que tiene una enfermedad. Cuidado, poca broma", alertó el presentador a su equipo. Segundos después, Évole conseguía incorporarse.

"Sí, sí, me ha dado. Me ha dado un poquito", confirmó el catalán entre risas. "Pero me estoy curando, ¿eh? Es lo de la cataplexia", dijo Évole recordando la confesión que había hecho hace unos meses en ese mismo plató. "Lo de que si te da la risa te desmayas", apuntó Motos. "Ahora me desmayo menos porque me medico, pero me desmayé un poquito", aseguró el entrevistado.

"Cuando me río me dan así como unos vahídos", señaló Évole tranquilizando a la audiencia al explicar que aunque es "algo seguramente de por vida", "no es nada grave". El presentador confesó que la gente le ha preguntado a sus padres por su enfermedad como si estuviera "a punto de morirse".