Terelu Campos, más cerca que nunca de reconciliarse con 'Sálvame': "¡Queremos que vuelvas!" Ecoteuve.es 29/01/2020 - 19:42

La dirección del programa de Telecinco le lanza la oferta y ella no se muestra reacia

La vuelta de Terelu Campos a Sálvame ya no es una misión imposible. Si hace unos meses la distancia entre la hija mayor de María Teresa y el programa de La Fábrica de la tele era sideral, ahora ya no lo es tanto.

Ha ocurrido durante una conexión con Chiqui de reportera en la que madre e hija asistían como invitadas a un desfile de Ágatha Ruiz de la Prada en el que, por cierto, ha debutado Mila Ximénez como modelo. Jorge Javier primero ha tirado de humor: "Solo dile una cosa: que quiero quedar con ella para que me enseñe a entrar en un restaurante".

Terelu recogía el guante a la broma y respondía así: "¿Con portazo o sin portazo?". Aprovechando el tono amistoso de la conversación, Jorge Javier lanzaba otra pregunta: "¿Tú que crees, que mis compañeros quieren que vuelvas o que no?" Yo opino que sí desde el principio de los tiempos".

'Sálvame' pide la vuelta de Terelu Campos

"Yo tengo clarinete que tú quieres que vuelva", ha dicho ella a lo que ha saltado Belén Esteban así: "Tus amigos y tus compañeros también queremos que vuelvas". Kiko Hernández era el siguiente provocando un grito al unísono: "¡Queremos que vuelvas!".

Por si esto no fuera poco, Hernández ha tenido unas bonitas palabras de su hija Alejandra Rubio. Después, Jorge era más directo: "La dirección me acaba de decir que qué tiene que hacer para que vuelvas". "Hacerme un Sálvame Chirimoya. Cuando me lo hagáis, yo voy".

Terelu empezó a ser más amable con el programa de Telecinco hace unas semanas, cuando decidió atender el micrófono de Omar Suárez durante un evento promocional de la cadena. Carlota Corredera se mostró muy agradecida: "Gracias por atender a este programa".