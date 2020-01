Risto Mejide corta la entrevista a una exdiputada de VOX: "¡Hasta luego Mari Carmen!" Ecoteuve.es 29/01/2020 - 18:08 0 Comentarios

Mari Carmen Vázquez formaba parte del partido de Abascal en la Asamblea de Ceuta

Risto Mejide ha decidido cortar la entrevista a Mari Carmen Vázquez, la mujer que ha dimitido de VOX Ceuta después de que salieran a la luz unos mensajes de WhtsApp en el que acusa al partido que lidera Santiago Abascal de "islamófobo".

Mari Carmen ha reconocido su "equivocación" a la hora de afiliarse a VOX, a lo que Risto ha preguntado qué le atrajo del partido. "Una experiencia nueva, poco más. En la vida, las personas nos equivocamos".

El discurso de la señora, que alegaba no conocer los valores de la formación de ultraderecha, ha terminado irritando a Risto: "Cuando se trata de representar a los ciudadanos, que al fin y al cabo es el cargo que usted aspiraba, uno debería al menos saber lo que está defendiendo".

"Si usted quiere que yo me lo crea, yo pongo cara de que me lo creo, pero no me lo creo. Lo siento", ha continuado para poner punto y final a la entrevista antes de lo previsto. "A mí, sinceramente, sus respuestas no me han convencido, así que, ¡hasta luego Mari Carmen!".

"Cuando veo que me están mintiendo a la cara, lo tengo que decir", ha explicado Risto a continuación. Girauta ha apuntado que "es muy típico" que alguien se marcha de un partido por "luchas de poder" y luego lo justifica con "un argumento ideológico". Por su parte, Rahola ha afirmado que se trataba de un "fraude".