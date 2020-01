El inesperado ataque de Alba Carrillo a su 'jefa' Sonsoles Ónega: "No sacó la cara por mí" Ecoteuve.es 29/01/2020 - 14:47 0 Comentarios

La colaboradora carga contra la presentadora de 'Ya es mediodía' por su disputa con Frigenti

La trifulca entre Alba Carrillo y Miguel Frigenti en Ya es mediodía ha acabado salpicando a Sonsoles Ónega. La colaboradora lleva ausente del programa desde el 31 de diciembre, día en el que se reencontró con su compañero tras semanas de reproches entre ambos por su concurso en GH VIP.

La modelo acabó protagonizando una espantada después de una espectacular bronca con Frigenti, que afirmó que trabajaba en Ya es mediodía por hablar de sus exparejas. Sonsoles cerró el programa cómo pudo: "Me da muchísima pena, pero esto hoy no se puede arreglar".

Pues bien, Alba Carrillo ha reaparecido este miércoles con una entrevista a Lecturas, en la que ha repartido a casi todos los rostros de Telecinco: María Patiño, Antonio David Flores... ¡y Sonsoles!.

"Me dolió mucho que Sonsoles Ónega y Miguel Ángel Nicolás consintiera que él dijera que estaba en el programa por mis ex, y no sacaran la cara por mí. Estaban callados, como puestos por el ayuntamiento", ha afirmado.

Sus declaraciones han sido tan incendiarias que hasta Ana Rosa Quintana ha tomado partido del asunto defendiendo a su compañera y calificando de "muy injusto" la actitud de Alba.