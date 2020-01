Wyoming se transforma en Santiago Abascal: "Este Gobierno es un nido de comunistas piojosos" Ecoteuve.es 29/01/2020 - 11:25 0 Comentarios

El líder de VOX protagoniza la aplaudida sección de 'El intermedio', 'Entrevistas por la cara'

Uno de los puntazos de El intermedio esta temporada es la sección Entrevistas por la cara, en la que Wyoming se transforma en cualquier personaje público del momento y es entrevistado por Dani Mateo. Este miércoles, el presentador se transformó en Santiago Abascal.

Wyoming empezó explicando a los espectadores de La Sexta que, "por lo que sea", el líder de VOX "no quiere venir a este plató, así que para que podamos entrevistarle no me queda otra opción que beberme su ADN".

"Este material es altamente inestable. Contiene un 50% de genoma de Abascal diluido en un 20% de sangre de El Cid, un 29% de sudor de don Pelayo. El 1% restante es una lágrima de El Fary", dijo antes de beberse la poción mágica de color verde.

Wyoming se trasnforma de Santiago Abascal en 'El intermedio'

Antes avisó el líquido había sido congelado "a menos de 200 grados centígrados porque ha sido meterlo en La Sexta y ponerse a hervir". Luego, Mateo empezó la charla: "En este país solo falta un Ministerio: el de la españolidad. Tendrá tres subsecretarías: la de la Iglesia Católica, la tauromaquia y la de la inmigración con los panchitos y los moros".

"Para controlar el nido de comunistas piojosos que han tomado las instituciones vamos a recurrir a las armas", afirmó. "¿Acaso nuestro imperio se construyó con feminazis y marimachos? ¡No! Conquistamos América con la valentía de los hombres que en el campo de batalla les aguardaba la gloria, y en casa, sus mujeres con la comida hecha y la ropa recién planchadita".

'Abascal' también tocó el tema de Cataluña: "Hay que mandar el Ejército y detener a Torra, Puigdemont y Piqué por renunciar a jugar en la selección".