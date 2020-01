Los Javis y Ainhoa Arteta serán jueces del 'The Masked Singer' de Arturo Valls en Antena 3 Ecoteuve.es 29/01/2020 - 10:42 0 Comentarios

Los cineastas firmaron en 2019 un contrato de exclusividad con Atresmedia

La soprano hará doblete al ser también jueza de 'Prodigios' en TVE

The Masked Singer es una de las grandes apuestas de Antena 3 para la próxima primavera y, poco a poco, se van conociendo más detalles de los rostros que formarán parte de este nuevo talent show que llega a España después de convertirse en uno de los formatos más rompedores a nivel internacional.

Y si este lunes se descubría que la cadena había elegido a Arturo Valls como presentador de este programa, ahora se han conocido los nombres de los primeros integrantes del jurado: Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ainhoa Arteta. A ellos, se le unirá próximamente otro (u otros) personajes reconocidos por el público.

Según El País, la soprano hará doblete al figurar también como jueza de la segunda edición de Prodigios en TVE y los cineastas reforzarán su papel en Atresmedia después de firmar en 2019 un contrato de exclusividad con el grupo de San Sebastián de los Reyes.

Antena 3: "The Masked Singer será el próximo killer format"

The Masked Singer es la principal apuesta de la cadena de San Sebastián de los Reyes para 2020. "Será el próximo killer format", dijo Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento a ECOTEUVE.ES. "Está arrasando en mercado tan potentes como EE.UU., Francia, Alemania y ahora llega a Reino Unido".

Que Arturo Valls se ponga al frente de The Masked Singer podría propiciar el baile de presentadora en la cadena tras el 'atasco' de concursos. La llegada de Pasapalabra a las tardes provocaría que ¡Boom! adelantara su horario haciendo salir a ¡Ahora caigo!, que podría pasar a ser un formato semanal.

Este no es el único proyecto que tiene pendiente el valenciano. Valls volverá con una nueva edición de Me resbala junto a Carlos Latre, El Monaguillo, Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso y Luis Larrodera, entre otros.

El éxito mundial de The Masked Singer

Nacido en Corea del Sur, el formato ha adquirido tal popularidad en todo el mundo gracias a su éxito en EEUU. Ya se está adaptando con una gran aceptación en numerosos países como Australia, Alemania, México y Países Bajos con grandes índices de audiencia y ya se está preparando para Francia, Italia, Reino Unido y Suecia.

Desde su estreno en EEUU el pasado mes de febrero, el programa se ha convertido en todo un fenómeno. El formato se estrenó en la norteamericana FOX con más de 9 millones de espectadores y, gracias a la gran aceptación del público, terminó su primera temporada con más de 11 millones de espectadores. La cadena americana renovó el programa por una tercera temporada sin haber estrenado la segunda.

En Alemania, el programa revolucionó las audiencias del canal Pro7 y se proclamó como el estreno de entretenimiento más visto de la temporada, alcanzando en su final un 20% de cuota de pantalla. La versión mexicana, en Televisa, se está emitiendo su primera edición con más de 9 millones de espectadores. En Australia se ha convertido en el formato de entretenimiento más visto desde 2015.