Fiama tranquiliza a Álex pero le critica a sus espaldas y busca otra cita con Joy en 'La isla de las tentaciones'

La concursante canaria se muestra muy dolida por la "pataleta" de su novio

La isla de las tentaciones celebró su primera 'hoguera de confrontación'. Una pareja podía volver a reunirse para hablar de lo que estaba pasando en el programa. Los chicos eligieron conceder ese privilegio a Álex, que pidió verse con Fiama después de ver que su novia estaba cada vez más cerca de Joy.

Visiblemente hundido, Álex estaba viviendo los últimos días de forma dramática. Sentía que su novia le estaba traicionando y no paraba de llorar. Se calmó al reencontrarse con Fiama.



"Te juro que no puedo", le dijo nada más verla mientras se echaba a llorar en sus brazos "Confía en mí. Mírame, confía en mí. Está todo bien", le dijo Fiama, que reconoció que Joy le gustaba, como quedaba evidente en las imágenes.



"Tengo afinidad con ese chico e incluso tengo más cosas en común con él. Pero aún siendo un diez o un mil yo te prefiero a ti", comentó la canaria. "Yo quiero que él haga todo. Que sea él mismo. Al final es perder la experiencia. Hay cosas que tienes que cambiar. Tus dramas, por ejemplo. Pero ahora no tengo ganas de decirlo ahora".

Fiama tranquilizó a Álex, que volvió al programa con sus compañeros totalmente recuperado y eufórico tras aclarar las cosas con su pareja. Sin embargo, Fiama regreso a su casa dolida con el "drama" creado por Álex.

"Entendí que era una pataleta de las suyas, de las que estoy acostumbrada. Esta pataleta se la consiento aquí pero si me lo llega a hacer en casa... Una vez más me afirma que es él el que no confía en mí", dijo. En cuanto llegó a la casa, se mostró dolida por lo que había pasado. Así se lo explicó a las chicas. En cuanto a Joy, fue directa a buscarle y le preguntó si él quería tener más citas. Su respuesta fue afirmativa y ambos se abrazaron.