Así reaccionó Christofer al ver a Fani con Rubén en la cama: "Ella sabrá. Ese chico no la va a querer como yo" Ecoteuve.es 29/01/2020 - 9:29 0 Comentarios

La concursante sigue dando pasos en su nueva relación en 'La isla de las tentaciones'

El calvario de Christofer prosigue en La isla de las tentaciones. Si en el programa del pasado jueves vio cómo su novia, Fani, se besaba con Rubén, ahora ya ha visto que su relación va a más y ya están en la cama... a falta de las imágenes que el programa mostrará en la próxima entrega.

Christofer salió corriendo por la playa de La isla de las tentaciones cuando vio la infidelidad de "Estefaníaaa". Las nuevas imágenes le han dejado pegado a la silla, aunque ha comprobado que la historia de su novia con Rubén se calienta por momentos y ya han retozado en la cama.

Christofer también pudo ver unas imágenes de Fani en las que se mostraba afectada al ver que él estaba dolido. "No me afecta su dolor, no lo veo sincero. Creo que no estaba tan enamorada como ella se pensaba o me decía. Se va a dar un golpe muy duro. Si ahora vendría a decirme que soy el hombre de su vida no me lo creería. Me da lástima", comentó al ver los vídeos.



Lea también: ¿Qué edad tiene Fani y el resto de concursantes de 'La isla de las tentaciones'?

"Estoy tan decepcionado. Al final y al cabo uno deja de llorar. Ese chico no la va a querer como la he querido yo. No la va a cuidar como la he querido yo. Ella sabrá", añadió Christofer ante Mónica Naranjo. "El día de mañana se dará cuenta pero yo ya no estaré. Se va a dar un golpe muy duro. Es una persona que ya ha acabado en mi vida".

Fani y Rubén acabaron viviendo un apasionado momento en la cama, pero no llegaron a más. Sin embargo, y por el avance que el programa ha emitido de la siguiente entrega, parece que la pasión se desatará entre ellos.