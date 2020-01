La tía de Fani ('La isla de las tentaciones') aclara quién es su padre: ¿el de Los Chunguitos o el de Los Chichos? Ecoteuve.es 28/01/2020 - 18:42 0 Comentarios

Maite afirma que José "no tiene nada que ver" y que Emilio "fue novio de su hermana", pero tampoco es él

Fani (y su famoso ¡Estefaniaaa!) es una de las concursantes de La isla de las tentaciones que más está dando que hablar desde el principio. La joven sorprendió a los espectadores diciendo en su presentación que no sabía quién era su padre.

"A mí me dicen que mi padre puede ser o José, de Los Chunguitos, o Emilio, el de Los Chichos. Más posibilidades tiene el de los Chichos, porque le dedicó la canción de Mujer cruel a mi madre. Estaba muy enamorado de ella. A saber de quién soy", dijo afirmando que venía de una "familia desestructurada".

Pues bien, este martes ha acudido su tía a Sálvame para defender a su sobrina de la infidelidad cometida a Christofer, su pareja desde hace siete años, con Rubén. Maite, que así se llama la mujer, ha resuelto las dudas sobre la identidad de su progenitor: "Vamos a dejar bien claro que ella no miente".

"Yo le dije que José [Chunguitos] no tiene nada que ver en esto y que tenía información muy errónea. Pero Emilio fue novio de mi hermana y ahí esta la duda", ha dicho. "Yo soy la única que sabe la información, nadie de mi familia lo sabe, Estefanía no lo sabe y nadie lo va a saber porque le hice una promesa a mi hermana, ahí se ha quedado. Nunca va a salir a la luz".

"Ella tiene un padre que es el que le dio los apellidos y es quien ella, de pequeña, creía que era su padre real. Después cuando creció fue cuando le dijeron ciertas cosas que no tenían que haber dicho porque a ella la desequilibraron", ha afirmado. Maite ha terminado diciendo que "no puede dar información" a Fani, lo que ha indignado a Paz Padilla: "¿No crees que ella con 35 años no tiene derecho a saber quién es su padre?".