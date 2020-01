Los médicos alertan a Susana Molina tras ver una imagen de 'La isla de las tentaciones': "Estoy preocupada" Ecoteuve.es 28/01/2020 - 17:10 0 Comentarios

La imagen de su cuello inflamado durante las hogueras ha dado la voz de alarma

Gracias a los médicos que ven La isla de las tentaciones, Susana Molina podría haber detectado un problema de salud que venía sufriendo desde hace un tiempo. La imagen del inflamado cuello de la concursante durante una de las hogueras ha alertado a muchos espectadores.

Tanto es así, que muchos han decidido escribirla. Así lo ha contado en Instagram: "Llevo un montón de tiempo que me encuentro fatal, que estoy como muy cansada y que tengo fiebre cada dos por tres. Estoy preocupada".

"Llevo dos o tres programas recibiendo mensajes de médicos, gente que estudia medicina o que tienen tiroides diciéndome que me lo revise", ha continuado mostrando la reveladora imagen. "Dicen que, durante las hogueras, se me ve muy inflamado el cuello, no era consciente de que eso se me veía a mí".

Con estos avisos, Susana se ha sometido a pruebas médicas para atajar su problema de tiroides: "Me he hecho una analítica y una ecografía". Además, la ganadora de GH ha afirmado que ha indagado por internet antes de saber el diagnóstico: "Me he puesto a buscar los síntomas y los tengo todos".