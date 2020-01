Arturo Valls presentará 'The Masked Singer', el bombazo de Antena 3 para esta primavera Ecoteuve.es 14:55 - 28/01/2020 0 Comentarios

Un grupo de famosos interpretarán todo tipo de éxitos bajo disfraces estrafalarios

Antena 3 empieza a deshojar la margarita en sus formatos de entretenimiento. Arturo Valls, popular presentador de ¡Ahora caigo! se pondrá al frente de The Masked Singer, el formato que está llamado a ser la gran revelación de este 2020.

Atresmedia y Fremantle, la productora de Got Talent España, ya están ultimando los detalles de este "gaming show" en el que doce famosos se suben al escenario para interpretar todo tipo de éxitos bajo un disfraz de lo más rocambolesco. El jurado deberá adivinar quien se esconde tras él sin escuchar tampoco la voz de los participantes, que estará distorsionada.

The Masked Singer es la principal apuesta de la cadena de San Sebastián de los Reyes para 2020. "Será el próximo killer format", dijo Carmen Ferreiro, directora de entretenimiento a ECOTEUVE.ES. "Está arrasando en mercado tan potentes como EE.UU., Francia, Alemania y ahora llega a Reino Unitedo".

Que Arturo Valls se ponga al frente de The Masked Singer, según informa YoTele, podría propiciar el baile de presentadora en la cadena tras el 'atasco' de concursos. La llegada de Pasapalabra a las tardes provocaría que ¡Boom! adelantara su horario haciendo salir a ¡Ahora caigo!, que podría pasar a ser un formato semanal.

Este no es el único proyecto que tiene pendiente el valenciano. Valls volverá con una nueva edición de Me resbala junto a Carlos Latre, El Monaguillo, Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso y Luis Larrodera, entre otros.

El éxito mundial de 'The Masked Singer'

Nacido en Corea del Sur, el formato ha adquirido tal popularidad en todo el mundo gracias a su éxito en EEUU. Ya se está adaptando con una gran aceptación en numerosos países como Australia, Alemania, México y Países Bajos con grandes índices de audiencia y ya se está preparando para Francia, Italia, Reino Unido y Suecia.

Desde su estreno en EEUU el pasado mes de febrero, el programa se ha convertido en todo un fenómeno. El formato se estrenó en la norteamericana FOX con más de 9 millones de espectadores y, gracias a la gran aceptación del público, terminó su primera temporada con más de 11 millones de espectadores. La cadena americana renovó el programa por una tercera temporada sin haber estrenado la segunda.

En Alemania, el programa revolucionó las audiencias del canal Pro7 y se proclamó como el estreno de entretenimiento más visto de la temporada, alcanzando en su final un 20% de cuota de pantalla. La versión mexicana, en Televisa, se está emitiendo su primera edición con más de 9 millones de espectadores. En Australia se ha convertido en el formato de entretenimiento más visto desde 2015.