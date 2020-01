Samantha, hundida tras romper con Flavio en 'OT 2020': "Lo superaré como Jennifer Aniston con Brad Pitt" Ecoteuve.es 28/01/2020 - 12:54 0 Comentarios

La alicantina da por finalizada su relación con el murciano en la Academia

OT 2020 hace tan sólo dos semanas que abrió las puertas de la Academia. Sin embargo, a la vista de la rapidez con la que han ocurrido los acontecimientos, parece que los concursantes llevan más de un mes encerrados en la escuela musical de TVE. Y mientras este lunes salía a la luz el bombazo de una nuera pareja, la formada por Bruno y Maialen, otra comenzaba a romperse: la de Flavio y Samantha.

El romance entre los concursantes comenzó antes de que comenzara la edición y a los pocos días de convivencia, Anne desveló en un desliz que sus compañeros compartían cama. No obstante, con el paso de los días Flavio y Samantha se han distanciado, lo que provocó que el pasado viernes, la alicantina se desahogara con Noemí Galera al no entender la actitud del murciano.

"¿Has contado públicamente que estás liada con Flavio?", le preguntó sorprendida Ariadna mientras su amiga asentía. "Han pasado cosas. Es que juega un poco, ¿sabes? Ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no, pero sí. Y es que encima me encantan las canciones que escribe", le confesó Samantha a la directora de la Academia.

Tan sólo un día después, OT 2020 publicó, en el boletín que difunde a través del asistente de Google, un audio de Flavio en el que explicaba a Bruno el motivo de sus dudas con Samantha. "Al principio, estaba muy a gusto porque la veía muy guapa y me atraía mucho pero luego no se si terminamos, si conectamos bien...", empezó diciendo. "Y es que también hay otras personas de por medio que me está haciendo tilín y eso también me está enfriando bastante", reconoció.

Samantha da por rota su relación con Flavio en OT

Este lunes, se ha vivido un nuevo capítulo en esta historia telenovelesca. En mitad de la cena, Samantha se echó a llorar en la mesa junto al resto de sus compañeros. Bruno se percató de su malestar y decidió sacarla del comedor para ver qué le pasaba. Eva, a la que muchos señalan como "la otra persona que le hace tilín" a Flavio, se sumó enseguida a la conversación.

Samantha explicó entonces que daba por finalizado su romance con Flavio y que se sentía muy agobiada al tener que verle todos los días en la Academia. "Yo creo que se te va a pasar, porque ves un final", le dijo Eva mientras la valenciana se mostraba de acuerdo. "Ya, si Jennifer Aniston superó a Brad Pitt...", soltó en una frase que ya es historia de la presente edición del formato.

Samantha acaba la noche con Procuro Olvidarte

Después de tranquilizarla, Samantha, Bruno y Eva volvieron al comedor, donde Flavio hacía ver que no enteraba de lo que estaba pasando. "¿Qué le ha pasado? ¿Es por la canción? ¿Es por la canción? ¿Es por la canción? ¿Es por la canción?", preguntaba insistente a la gallega. Esta asintió con una irónica sonrisa al tiempo que este se llevaba las manos a la cabeza.

Finalmente, como gran colofón, la noche acabó con Samantha cantando en uno de los boxes de la Academia canciones de desamor como Que te quería, de La Quinta Estación o Procuro Olvidarte, en la versión que dedicó Aitana a Cepeda en OT 2017, en una histriónica escena celebrada por los fans del programa.

