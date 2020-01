Carambola en 'First Dates Crucero': dos pasajeros rechazan a sus citas y se van juntos Ecoteuve.es 12:50 - 28/01/2020 0 Comentarios

Xavi y Layla pasaron la noche en el camarote después de que este decidiera no conocer a Fátima

First Dates Crucero emitió este lunes una nueva entrega de esta nueva versión del programa de citas, que no solo muestra las cenas de los comensales sino que también enseña su día a día en el barco que les traslada.

La semana anterior pudimos ver a Fátima sintiendo un flechazo por Xavi, con quien intercambió miradas y a quien imaginaba como "el amor de su vida". En este nuevo episodio ambos tuvieron una cita a ciegas donde la conexión entre ambos no terminó de cuajar.

Por otro lado se encontraba Layla, que había acudido a First Dates Crucero con intención de "enaomrarse". Sin embargo, no sintió afinidad con el chico que le sentaron en su primera cita: "He estado a gusto, pero sentía que estaba hablando con un compañero", confesó.

Cuando ya pensaban que estaba todo perdido, Xavi y Layla se conocieron en la cubierta -todavía estaban acompañados por sus citas respectivas iniciales- y saltó la chispa entre ellos. Tanto se gustaron que acabaron pasando la noche juntos.



Mientras, Fátima pasó la noche llorando por el rechazo de Xavi. Es el segundo intento fallido que la joven tiene a bordo de First Dates Crucero.