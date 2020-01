'Maestros de la costura' rescata el presunto plagio del vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas: "Lo hice antes" Ecoteuve.es 28/01/2020 - 11:59 0 Comentarios

Joshua Velázquez, uno de los aprendices, diseñó un traje muy similar al que llevó la presentadora en 2015

Maestros de la costura recuperó la polémica del plagio del vestido que llevó Cristina Pedroche en las Campanadas de 2015. La presentadora debutó en Antena 3 junto a Carlos Sobera con un diseño de transparencias de Pronovias. La polémica estalló cuando se denunció un posible plagio de un traje muy similar realizado por el tinerfeño Joshua Velázquez.

Pues bien, Joshua es ahora uno de los concursantes de la tercera edición del talent de TVE y Raquel Sánchez Silva reavivó dicha polémica al ver una fotografía que el canario tenía puesta en su puesto de trabajo: "Oye, estaba mirando aquí y, así de lejos, me ha parecido Cristina Pedroche. Pero ¿no es no? Se parece muchísimo a lo que llevó en Nochevieja".

El aprendiz lo negó y explicó que la chica de la imagen era una "de sus mejores amigas", que trabaja como cantante en una orquesta y que él le confecciona el vestuario. "¿Entonces es que copiaste el vestido de Cristina?", preguntó Sánchez Silva.

"No, yo no copié nada. Este vestido lo hice hace siete años, cuatro años antes de las Campanadas", se defendió para que después Palomo Spain echara más leña al fuego: "¿Fuiste tú quién la acusó de plagio por el vestido?".

"Yo no acusé de nada, fue la gente por internet. Yo nunca me pronuncié. Me llamaron de todos los sitios y nunca fui a ninguna televisión", respondió Joshua. "De hecho, hubo un momento que me lo pensé y mi padre me dijo que si iba a venir una oportunidad grande dentro de unos años que no iba a poder aprovechar".