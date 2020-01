Bruno y Maialen, pillados en 'OT 2020': la nota picante que desvela su romance en la Academia Ecoteuve.es 28/01/2020 - 11:00 0 Comentarios

Los dos concursantes del talent show de TVE tienen pareja fuera del programa

El madrileño y la navarra tuvieron una conversación muy subida de todo

Bombazo en Operación Triunfo 2020. Minutos antes de las 23.00 de este lunes, hora en la que el Canal 24 horas del talent echa el cierre, Bruno y Maialen se encontraban en el salón de la Academia haciendo supuestos pintarrajos en una libreta. Ambos, que tienen pareja fuera del talent, reían y hablaban de sus dibujos cuando la realización dio un primer plano del bloc y se destapó que estaban manteniendo una conversación algo subida de tono.

"Espérame en mi cama que la tuya no me gusta", empezó diciéndole ella antes de hacer cuatro garabatos para disimular. "Pero hay que poner las sábanas", respondió el madrileño, a lo que la navarra contestó: "Te toca". En ese momento, Bruno escribió dos palabras que hicieron sonrojar a su compañera.

Lea también: La pillada a Flavio que pone en peligro su romance con Samantha en OT: "Me hace tilín otra persona"

"¿Me tocas?", le preguntó él mientras la joven tapaba la libreta entre risas pensando que sus palabras no estaban siendo captadas por las cámaras. "Va a costar que no te intente follar", concluyó Bruno mientras Maialen pasaba la hoja rápidamente. Al poco tiempo, las luces de la Academia comenzaron a apagarse y los concursantes se dirigieron a la habitación hasta la conclusión de la emisión del 24 horas.

Bruno recibió el domingo un mensaje de su novia

Este momentazo, que ha revolucionado a los fans de OT 2020, llega tan solo un día después de que Bruno recibiera en El Chat un mensaje de su novia. "Sigue siendo tú tal y como eres: cariñoso, humilde, trabajador, con una sonrisa para todo el mundo. Te echo mucho mucho de menos y tengo mil millones de ganas de verte. Pero espero que sea al final de ese camino tan bonito que estás viviendo. Te quiero, estoy aquí y por favor, que jamás se te olvide la gente que estamos fuera", dijo Claudia.

Fue entonces cuando Bruno explicó que lleva poco tiempo con ella, ya que la conoció en los castings del programa. "No quería que se supiera del todo, para que no fuera la historia de amor dentro de OT y todo eso", dijo mientras Maialen sonreía incómoda a pocos centímetros de su compañero. Maialen, por su parte, también tiene novio fuera de la Academia y, tal y como ha explicado, vive con él y tienen un perro en común. No obstante, este no ha dado la cara... de momento.

Los mejores memes sobre el romance Bruno y Maialen

Los cámaras de OT cuando ham pillado la libreta de Bruno y Maialen #OTDirecto27E pic.twitter.com/Mq01PXejdu — Elii????? (@eliaonmymind) January 27, 2020

Nick cuandk escucha a Bruno y Maialen #otdirecto27E: pic.twitter.com/fX45xtzDjh — María ?? (@mariabazn_) January 27, 2020

Las parejas de Bruno y Maialen llegando a la academia para pedir explicaciones pic.twitter.com/Lw0PBCrURV#OTDirecto27E — sandra (@quisasraoul) January 27, 2020

Que en la conversación que estaban teniendo Bruno y Maialen por el cuadernito pone :

-Esperame en mi cama que la tuya no me gusta

-pero hay que poner las sábanas

-Te toca

-Me tocas?

-Pero va a costar que no te intenté fol*ar



QUE FUERTE#OTDirecto27E #OTDirecto28E pic.twitter.com/E33gut1SIM — Flavio con V porfi?? (@lpxotporquesi) January 27, 2020

Acabo de ponerme al día con #OTDirecto27E y entre el trío de Sam, Eva y Flavio, el tonteo de Gerard y Anne y la libreta de Bruno y Maialen, Mónica Naranjo va a volver al programa y se va a llamar 'La Academia de las Tentaciones' pic.twitter.com/7pl8zsz3rd — Marc Gabernet (@marcgabernet) January 27, 2020

Yo: Han expulsado a Ari ya no veo más OT

OT: Bruno y Maialen están mas salidos que el pico de una plancha.

Yo:#OTDirecto27E



pic.twitter.com/xWSqJlO5df — Álvaro Erre (@alvarordrgz_) January 27, 2020

Twitter resolviendo los jeroglificos de la nota de Bruno y Maialen #OTDirecto27E pic.twitter.com/lp7JOtE5I7 — Maria ? (@mariaaruizzz) January 27, 2020

Bruno y Maialen dentro de la academia // Bruno y Maialen cuando se enteren que se ha visto en directo lo que ponía en la nota #OTDirecto27E pic.twitter.com/veeRHlr5pA — WONDER ARAN?????????????????????? (@tzantzi) January 27, 2020