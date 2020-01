Francisco Granados recuerda con Évole su paso por la cárcel: "Por las noches me cantaban el himno del PP" Ecoteuve.es 27/01/2020 - 19:24 0 Comentarios

El periodista estrena este domingo 2 su nuevo programa, "una serie documental sobre la cárcel"

Atresmedia enfrenta 'Lo de Évole' a 'OT 2020' y 'El tiempo del descuento'

Lo de Évole ya tiene fecha de estreno en La Sexta. El periodista inicia este domingo nueva etapa tras su salida de Salvados con su nuevo programa que, producido por Producciones del Barrio, será una serie documental sobre la cárcel. "No juzga. Intenta escuchar y comprender. Algo que no se lleva mucho en esta época castigadora".

"Dura solo minuto y medio, pero está condensado el espíritu de Lo de Évole". Así presenta esta sorprendente promo en la que aparecen Sandro Rosell, el expresidente del Barça y Francisco Granados, exsecretario general del PP de Madrid: "Yo deliraba y me imaginaba cosas. Por la noche me cantaban el himno del PP, los guardias me decían 'vota Podemos".

Lea también: Risto Mejide desvela el motivo definitivo por el que no presenta 'Todo es mentira' los viernes

También reaparece el mítico Jesús Quintero. "Quería que en el primer programa estuviera él. Lo primero que me vino a la cabeza fue cuando él hizo Cuerda de Presos", dice Évole.

Atresmedia saca Lo nuevo de Évole en una noche disputada: mientras que Operación Triunfo 2020 trata de despegar en La 1, El tiempo del descuento cuenta con el tirón suficiente para continuar liderando en Telecinco.