Risto Mejide desvela el motivo definitivo por el que no presenta 'Todo es mentira' los viernes

El programa estrena 'Los jardines de TEM', una sección en la que se recogen críticas de la audiencia

Todo es mentira estaba de estreno este lunes. El programa que presenta Risto Mejide en Cuatro ha sacado a la luz la nueva sección de Elsa Ruiz llamada Los jardines de TEM. Durante unos minutos, la colaboradora recoge las críticas de la audiencia bajo una mecánica muy similar al Defensor del Espectador de Sálvame.

Elsa ha iniciado su sección sentada en un columpio. "Nos hemos columpiado tanto últimamente que había que traer esto", ha explicado para dar paso a los comentarios. "Espero que no vengáis sensibles porque van a por vosotros".

Casi todas las críticas que han hecho los espectadores del programa verspertino de Cuatro iban dirigidas hacia el presentador y, una de ellas, ha llamado su especial atención. "A mí me molesta mucho que Risto no vaya los viernes, qué explique el motivo", decía un hombre.

Al escucharlo, Mejide ha esbozado una leve sonrisa en su rostro y después ha sido rotundo al contestar: "¿Por qué no vengo los viernes? Porque me lo puedo permitir". "De hecho, un amigo mío de Zapeando me preguntó lo mismo y dije 'porque se lo puede permitir'. Él me contestó: 'vaya genio", ha añadido Antonio Castelo entre risas.

Risto Mejide contesta a la polémica con Tous

El publicista también ha respondido sobre su "patético posicionamiento" sobre la polémica con Tous. "Obviamente, tengo amigos y una de ellas es Rosa Tous y, por eso, la he tuteado, pero también tengo amigos que han sido condenados. Todo el mundo tiene amigos que se pueden equivocar, pero en este caso, tenía muy claro que iba a acabar bien porque conozco la empresa desde hace muchos años", ha dicho.