Una soltera, en 'First Dates': "Jesús Calleja es mi hombre ideal porque trabaja nueve meses fuera de casa" 27/01/2020

Mari Carmen dejó atónitos a los espectadores de Cuatro con su confesión

First Dates abrió este domingo las puertas de su restaurante para recibir la visita de nuevos comensales dispuestos a encontrar el amor en el dating de Cuatro. Entre ellos destacó Mari Carmen, una mujer que acudió al programa en busca de un hombre que esté a la altura de la energía con la que afronta ella la vida.

"Mi carácter es de ser extrovertida y alocada, pero cuando tengo pareja no. Lo soy, pero me van frenando", lamentó la soltera, que afirmó que todas sus relaciones empiezan con fuerza pero luego se van menguando por 'culpa' de la otra parte. "Te cortan las alas y ese es muy mal trueque. Si me das amor pero me cortas las alas, a mí no me sirves", declaró ante Lidia Torrent.

Acto seguido, Mari Carmen puso un ejemplo práctico para definir al chico de sus sueños en una confesión que dejó atónita a la camarera: "Mi hombre ideal es Jesús Calleja. Lo quiero así, tal cual. Me encanta cómo es. Además, es el hombre ideal porque trabaja nueve meses fuera de casa y tres en casa. No te peleas, es imposible", explicó entre risas antes de conocer a Jorge, su cita, un transportista con el que acabó queriendo tener un segundo encuentro lejos de las cámaras del programa.