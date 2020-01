'OT 2020' da a Hugo y Anaju el deseado 'Señorita' de Shawn Mendes y Camila Cabello Ecoteuve.es 27/01/2020 - 16:18 0 Comentarios

El programa junta a Eva y Samantha con un tema de la película 'Flashdance'

Desde que arrancó Operación Triunfo 2020, los seguidores del programa han pedido con ansias a los responsables del talent que incluyera Señorita, superéxito de Shawn Mendes y Camila Cabello, entre los temas de alguna de las galas. Pues bien, Noemí Galera ha atendido a las plegarias de los fans y ha programado esta canción para el próximo domingo.

No obstante, la directora de la Academia no le ha dado este tema a una de las 'parejas' del talent -como pedía el público, sino que se lo ha asignado a Hugo y AnaJu. El cordobés y la terolense, de momento, no forman parte de ninguna 'carpeta' creada por los espectadores.

Para la grupal, Galera y su equipo han elegido el tema Besos de El canto del loco, que abrirá la noche en un número que sucederá al caótico 'medley' de Marisol de la Gala 1 y el Ill be there for you, de la sintonía de Friends, de la Gala 2.

Reparto de temas de la Gala 3 de OT 2020

Besos, de El Canto del Loco - Grupal

Mama Do!, de Pixie Lott - Eli

Sentimiento caoba, de El Canijo de Jerez - Rafa

Shotgun, de George Ezra - Flavio

Tu frialdad, de Triana - Jesús y Javy

Podría ser peor, de La Casa Azul - Bruno y Anne

La despedida, de Cami - Nia y Gérard

Semilla negra, de Radio Futura - Maialen y Nick

Señorita, de Shawn Méndez y Camila Cabello - Hugo y AnaJu

Maniac, de Michael Sembello (Flashdance)- Eva y Samantha