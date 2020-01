Ariadna ('OT 2020'): "Me sentí poco respaldada por mis compañeros tras mi bronca con Jesús" Alfonso De la Rocha 17:15 - 27/01/2020 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la primera expulsada del talent musical de TVE

"Sólo se pronunciaron un par de personas y fue para defenderle a él", dice

"Al salir, he visto que igual sí estaba siendo atacada por Eli", ha declarado

La segunda gala de Operación Triunfo 2020 se resolvió con la expulsión de Ariadna. La catalana no logró superar a Nick en votos, a pesar de su gran interpretación de You Know I'm Not Good de Amy Winehouse.

ECOTEUVE.ES ha podido hablar con la concursante sobre las principales polémicas en las que se ha visto envuelta y sobre cómo las ha vivido desde la Academia del talent musical de TVE: desde la polémica situación con Eli a los comentarios homófobos de Jesús.

Además, Ariadna ha afirmado tener en mente el lanzamiento de un disco, algo que espera que llegue más pronto que tarde y que quiere llevar a cabo a toda costa, ya sea con el respaldo de una discográfica o sin él.

¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal te viste en la gala 2?

Estoy muy bien, aunque un poco cansada, porque no he dormido nada. Y con respecto a la gala no lo sé, no me he visto pero me quedé a gusto, así que contenta.

¿Por qué crees que has sido expulsada?

Creo que mi primera semana no fue muy acertada y que no me di a entender. Al final eso me jugó una mala pasada. Además de que Nick es una gran persona y que canta muy bien. Así que es muy justo.

¿Piensas que hicieras lo que hicieras estabas ya fuera de la Academia en esta nominación?

Puede ser que un poco sí. Evidentemente, todo puede variar y en OT nunca se sabe, pero con todo lo que había ocurrido en esa semana, las valoraciones del jurado, de los profesores... estaba todo un poco más decantado.

La semana pasada te nominaron valorando tu actitud a lo largo de la semana y anoche a Jesús lo evaluaron según lo que había hecho sólo en la gala. ¿Te parece injusto?

No me lo parece, cada uno lleva su concurso como lo lleva. Al fin y al cabo, si a Jesús no le han nominado, y a mi sí, por algo sería. Está haciendo su concurso, yo he vivido el mío y no me afecta.

Una de las novedades de este año permite al jurado nominar de forma ilimitada, aunque todavía no ha pasado. ¿Lo vivís con algo más de presión?

Sinceramente no, porque nos dejan muy claro que tú compites contra ti mismo cada semana. Por eso, si me van a nominar, lo van a hacer, nominen a cuatro o a siete. Si yo hago el trabajo bien, no me van a nominar aunque sean muchos, yo no tenía presión por eso.

Echando la vista atrás, ¿afrontarías el concurso de forma diferente si volvieras a empezar?

En un mundo maravilloso te diría que lo afrontaría con una sonrisa, trabajando un montón, importándome todo poquísimo y siendo súper positiva. Pero somos personas y no es así. Tuve un bajón y no sé si realmente lo podría hacer mejor. Yo intenté dar todo lo que pude y si tardé una semana más que los demás, por lo menos estoy contenta de haberme quedado satisfecha con mi trabajo.

¿Crees que te han perjudicado las polémicas en las que te has visto envuelta dentro de OT?

Yo fui a OT a cantar, todo lo demás soy yo conviviendo con gente. No he podido ver mucho y no sé hasta que punto ha podido influir o cómo se han visto las cosas fuera. Yo siempre he intentado hacer las cosas con respeto y desde el cariño que nos tenemos todos, dando mi opinión sincera siempre. Por esa parte, estoy tranquila.

Dentro de la Academia, ¿tenéis la constante sensación de estar observados, o lográis abstraeros de lo que pasa fuera?

Yo he tenido conciencia de que me están grabando, por lo que no quería decir nada que pudiera ofender a nadie ni molestar a nadie. Dentro de esa vara, todo lo que he dicho y he hecho ha sido natural y completamente yo. Estaba como en mi casa, todo lo que he dicho es algo que diría a mi padre, a mi hermano o a mi amigo. Por mi parte, no me centré en el reallity, eso es algo que tiene que venir solo. Si la gente quiere conocerme, que me conozca.

En otras ediciones, el tema del sueño ha generado cierta polémica en el programa. ¿Cómo lo has llevado?

A mí es que ya puedes tocar platillos a mi oreja que sigo durmiendo. (Risas). Entonces, llegaba a las diez de la noche, me dormía y no me enteraba. Algunos días que me he quedado despierta, estás hasta más tarde, porque te tiras todo el día con las canciones, ensayando... y cuando estás llegas a las habitaciones es el momento zen. Sí que es cierto que hay gente que se ha molestado más, pero dentro de un consenso se hablan las cosas y se llegan a acuerdos.

¿Te diste por aludida en alguna aspecto durante la primera charla de Noemí sobre el respeto entre vosotros?

Sí, pensé en lo de Jesús porque pensaba que igual le había podido alzar la voz. No quería que se viera que le estoy faltando el respeto a alguien, me sabía mal, por lo que fui a hablar directamente con el y lo solucionamos.

Te emocionaste mucho durante la charla de diversidad afectivo sexual de Paco Tomás. ¿Cómo la viviste?

Soy una persona muy empática. Estaba muy pendiente de lo que contó, vi lo bien que hablaba y me emocioné muchísimo. Me parece muy importante que haya gente como él que se encargue de difundir ese mensaje.

Vimos que te sentiste algo sola al mostrar que no te parecieron bien los comentarios de Jesús. ¿Echaste en falta apoyo por parte de tus compañeros?

Sentí como que no tenía razón. Me sentí poco respaldada, se pronunciaron solo un par de personas y estaban a favor de defender que lo de Jesús había sido una broma. Me sentí desubicada.

¿Te llegaron a hacer cambiar de opinión o sigues pensando que estaba fuera de lugar?

Es muy fácil. Yo creo en que la gente pueda rectificar, mas allá de eso hay comentarios que no están bien. Y aunque los hagas en un contexto de broma, o no, tienes que ser consciente de que hay alguien en su casa que puede interpretarlo de otro modo y que se puede ofender. Yo entiendo a Jesús, que lo haya dicho de broma y desde el desconocimiento de que puede ofender a alguien, pero sigo sin apoyar ese comentario y sin estar de acuerdo con cada uno de los que dijo.

Indirectamente, te has convertido un poco en la abanderada del movimiento LGTBI en el concurso. ¿Qué opinas al respecto? ¿Te ves cantando en una carroza del Orgullo?

No pretendo nada, pero me ha hecho mucha ilusión ver que la gente ha llegado a ponerme un mensaje de "Oye, gracias". Me emociona muchísimo y ojalá pueda hacerlo, yo me apunto a un bombardeo. Sin pretender nada, pero si a la gente le mola, pues pa' alante.

¿Cómo has vivido la polémica con Eli desde dentro? ¿Eras consciente de algún modo de todo lo que se estaba generando fuera?

Es complicado, yo creo que cuando te meten en una casa con 16 personas hay personas más y menos afines. Yo con Eli al principio me llevaba muy bien, pero después tuvimos algunos roces de convivencia porque las dos tenemos mucho carácter. No lo he percibido tan grande como se han visto fuera, supongo que habrá que hablar las cosas y solucionarlas.

¿Te sentiste atacada u ofendida por parte de Eli?

Ahora viendo lo que pasaba fuera... igual sí. Desde dentro, yo igual estaba equivocada con algunas cosas. Pero no es que ellos me hicieran nada, sino que yo dudé un poco de mí.

¿Te pareció correcto que todos se abrazasen cuando os nominaron a Nick y a ti?

Nosotros no lo vivimos como algo ofensivo, dijimos 'jo que pena que todos se estén abrazando y nosotros estemos aquí'. Pero fue por la nominación. No lo vimos como un gesto con maldad. Fue un acto sin más.

¿Qué ocurre en la Academia cuando se apagan las luces? Porque ya estamos viendo las primeras carpetas...

Yo estoy muy tranquila durmiendo por las noches (Risas). Y los demás también, hacen un poco el cachondeo pero se van a dormir, no hay más. No hay demasiado misterio.

¿Qué vas a hacer con tu música? ¿Crees que puedes convertirte en la Lola Índigo de tu edición?

Hombre, por supuesto. Hay que apuntar súper arriba, yo voy a currar un montón y voy a sacar lo que pueda... A tope.

¿Hay mucha presión con el hecho de que no haya un contrato discográfico firmado al salir?

A mí no me preocupa demasiado porque tenía pensado sacar un disco antes de entrar en OT, y voy a sacar un disco me fiche una discográfica o no. Podré tener más o menos facilidades o repercusión, pero yo voy a hacer mi música y mi gira, ya vengan a verme 3 personas o alguna más. Yo quiero vivir de esto, y me voy a esforzar por ello, no sé a qué escala.

¿Tienes tu disco preparado?

Las composiciones están medio hechas, haré criba, trabajaré un poco más, pero va bien.

¿Te lo vas a autoeditar si no sale una discográfica?

Hombre claro, yo voy a buscarme la vida, pero disco voy a sacar sí o sí.

¿Has aprovechado para componer en la academia? ¿Veremos cosas de OT en este futuro disco?

Yo venía un poco saturada de la composición y he tenido dos semanas complicadas, no me ha dado mucho tiempo a componer. He aprendido grandes cosas de mucha gente y me he inspirado para el futuro. Algo de OT habrá seguro.

Y por último, ¿con qué compañero te gustaría que fuera tu primera colaboración en este disco?

Soy muy cansina con los nombres, siempre digo lo mismo, pero a nivel personal y profesional me veo mucho con Bruno y con Hugo.