Una profesora abronca a los tertulianos de 'La Sexta Noche': "Os vendría bien pasar unos años más en la escuela" Ecoteuve.es 27/01/2020 - 13:52 0 Comentarios

Marian Moreno criticó que hablaran con "desconocimiento absoluto del sistema educativo"

Ni Francisco Marhuenda ni Eduardo Inda. La verdadera protagonista de La Sexta Noche este sábado fue Marian Moreno, una profesora de la escuela pública que contestó con un duro rapapolvo a los tertulianos del programa que presenta Iñaki López en la cadena de Atresmedia a raíz del polémico pin parental de VOX.

La docente, coautora de Skolae, programa premiado por la UNESCO por la defensa de la igualdad en la educación, retrató las lagunas que tienen los colaboradores del sistema educativo al asegurar que hablaban de él con "un desconocimiento absoluto": "En general, os vendría mejor pasar unos años más en la escuela".

"Perdón por ponerme en modo de profesora, pero alguna de la gente que estáis aquí no aprobaríais conmigo Lengua Castellana y Literatura porque la competencia social y ciudadana la tenéis bastante poco desarrollada", continuó.

Según Moreno, los tertulianos confundieron "actividades extraescolares con actividades complementarias". "No tienen nada que ver, habláis de un consejo educativo que no existe, se trata del Consejo Escolar, estáis hablando de que las familias no tenéis derecho a nada en la escuela".

"En la escuela no solo se proporciona información a las familias, también al servicio de inspección y consejerías. Si enseñáramos a masturbarse o a tener orgías, tendríamos encima, no solo a los juzgados, también a la Inspección Educativa, a la Consejería de Educación, a la policía y a la guardia civil, y no la tenemos", añadió.