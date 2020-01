La pillada a Flavio que pone en peligro su romance con Samantha en 'OT': "Me hace tilín otra persona" Ecoteuve.es 27/01/2020 - 13:18 0 Comentarios

El murciano se confiesa con Bruno sobre sus sentimientos hacia la alicantina

Samantha y Flavio son la primera pareja confirmada de OT 2020. En un descuido, Anne aseguró que los concursantes comparten cama dentro de la Academia y el pasado viernes, la propia alicantina confirmó que está "liada" con el murciano. Sin embargo, un audio del murciano compartido en redes este fin de semana desvela que el romance peligra.

"¿Has dicho públicamente que estás liada con Flavio? ¿Y esto él lo sabe?", le preguntó hace unos días Ariadna a Samantha después de que esta le contara que le había confesado a Noemí Galera la "rayada" que tiene con su compañero. "Han pasado cosas. Es que juega un poco, ¿sabes? Ayer tuvimos una conversación en la que me dejó claro que no, pero sí. Y es que encima me encantan las canciones que escribe", le dijo a la directora de la Academia entre lágrimas.

Ahora, gracias a un audio que ha publicado OT 2020 a través del boletín que difunde cada día en el asistente de Google, se pueden vislumbrar el motivo de las dudas de Flavio. "Al principio, estaba muy a gusto porque la veía muy guapa y me atraía mucho pero luego no se si terminamos, si conectamos bien...", le empezó contando a Bruno entre confidencias.

"Y es que también hay otras personas de por medio que me está haciendo tilín y eso también me está enfriando bastante", acabó reconociendo Flavio en unas palabras que han revolucionado a los fans del programa. ¿De quién habla el joven? ¿De Eva, su compañera de canción esta semana? ¿Habla en plural porque es más de una persona la que "está por medio"?