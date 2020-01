El 'edredoning' de Pol y Nuria en 'El tiempo del descuento': "Se me fue la olla" Ecoteuve.es 12:15 - 27/01/2020 0 Comentarios

Los concursantes no pudieron reprimir el tonteo de semanas anteriores

Nuria Martínez y Pol Badía fueron personas totalmente ajenas en GH VIP 7. La joven abandonó a las primeras semanas de concurso por una reacción alérgica y Pol, por su parte, entró en la casa avanzada la edición para reencontrarse con su pareja, el Maestro Joao, con quien la cosa no terminó bien. Ahora, en El tiempo del descuento ambos han forjado una estrecha e inesperada relación.

En la casa, el tonteo por parte de Pol siempre ha sido visible, pero Nuria no tenía tan claros sus sentimientos hacia el catalán: "Me está entrando una paranoia... creo que él quiere y yo no", le comentaba a su amiga Estela.

A lo largo de la semana, la sucesión de miradas, insinuaciones y propuestas indiscretas han hecho que se fuera caldeando el ambiente. Todo ello, hasta que todo explotó en la última fiesta. Nuria y Pol bailaron de una forma muy intensa, algo que la joven volvió a comentar con Estela: "Sabes lo que te dije el otro día que no... puede ser que un poco", confesó ante la sorpresa de su amiga.

Posteriormente, al caer la noche, se les pudo ver en la cama algo animados. Al principio estaban separados pero, al cabo de un rato se fueron arrimando hasta que por fin, tapados con el edredón, comenzaron a realizar una serie de movimientos sospechosos ante las cámaras. "Ayer en la fiesta se me fue la olla", confesó la modelo al día siguiente.