Bertín Osborne y Emma García cuentan la verdad sobre su mala relación: "¿Cuándo me he sobrepasado contigo?" Ecoteuve.es 27/01/2020 - 11:19 0 Comentarios

La presentadora y el cantante responden a los rumores sobre si se llevan mal

Bertín Osborne y Emma García quisieron aclarar en Viva la vida la verdad sobre su presunta mala relación. Y es que, desde su fichaje por su programa, muchos han apuntado que el cantante y la presentadora no han hecho buenas migas. Los dos se encargaron de desmentirlo este fin de semana.

"Aquí estamos Bertín y yo solucionando nuestros terribles temas y nuestra situación personal y profesional", empezó diciendo muy irónica García para dar paso a un vídeo que ponía en contexto a los espectadores con algunos titulares.

"Yo no veo esas mierdas", dijo muy rotundo Bertín a lo que ella siguió: "Lo has definido de la mejor manera; es para descojonarse". "Nos hemos quedado los dos ojipláticos viendo estas informaciones. ¿Cuándo me he sobrepasado contigo?", continuó.

"No tendrán nada que escribir. Se lo inventan. Yo desde el principio os dije que vengo cuando puedo porque yo hago conciertos. Ahora por ejemplo me voy a México", explicó Osborne."Estoy encantado, la compañía siempre es estupenda, pero no voy a venir un día sí y tres no, pues ahora prefiero decir pues no, ahora de momento no vuelvo.

"No nos hemos peleado señores, si yo la adoro", zanjó el posible concursante de Supervivientes 2020 mientras que Emma terminó de una forma muy cariñosa: "Fíjate, te he conocido un poco más y me has gustado".