Sofía Suescun planta cara a Belén Esteban: "No me caes bien y no te tengo ningún miedo"

La hija de Maite Galdeano se sentó en 'Sábado Deluxe' tras su última exclusiva

Sofía Suescun y Belén Esteban han protagonizado, durante las últimas semanas, graves cruces de acusaciones que han culminado con un cara a cara en Sábado Deluxe. La ganadora de Supervivientes 2018 acudió al programa para esclarecer todo lo que hay detrás de sus enemigos televisivos.

Belén Esteban se ha convertido en una de los grandes apoyos de Rocío Flores. Asimismo, la colaboradora salió en defensa de la joven y advirtió a Suescun que "si tira a matar también habrá que tirar hacia ella". Esto molestó a Sofía, quién no dudo en defenderse desde MYHYV aludiendo a Andrea Janeiro.

La hija de Maite Galdeano acudió al Deluxe con la escopeta cargada y afirmó que "no confiaría en alguien como Belén porque ha puesto a parir a Mila y prefiero tener amigas leales". Además, añadió que "a una amigo de verdad no lo quieres dejar mal en público".

Belén Esteban quiso saber el origen del conflicto y aseguró que no ha mandado ninguna advertencia a Sofía Suescun. Sin embargo, el programa desmintió la versión de la colaboradora emitiendo un vídeo en el que la de Paracuellos del Jarama empieza su guerra contra la joven para defender a Rocío Flores.

Sofía y Belén, cara a cara

En más de una ocasión, la ganadora de GH 16 ha desvelado que "no me gusta Belén Esteban" y así se lo hizo saber en cada una de sus intervenciones: "No me caes bien, no te tengo ningún miedo y eres bastante rencorosa".

Finalmente y con la ayuda de Jorge Javier Vázquez, Belén Esteban y Sofía Suescun terminaron fundiéndose en un abrazo que podría poner punto y final a la tórrida guerra que ambas han mantenido desde que comenzase el año.