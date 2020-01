Estela Grande confiesa sus sentimientos por Kiko Jiménez: ¿volverá a surgir la chispa entre ellos? Ecoteuve.es 25/01/2020 - 15:55 0 Comentarios

Los concursantes mantienen la esperada conversación y se prometen cordialidad

Una de las bazas de El tiempo del descuento era el reencuentro entre Kiko Jiménez y Estela Grande. Las parejas de los concursantes han mantenido diversas disputas en los platós de televisión y estas hicieron que el andaluz y la madrileña tuvieran un distanciamiento cuando finalizó GH VIP 7.

Tras varias semanas de reproches, los jóvenes han mantenido una conversación con el objetivo de limar asperezas. Jiménez ha reprochado a la mujer de Diego Matamoros la actitud que tuvo con él cuando salió de la casa alegando que se ha "dejado llevar por la opinión pública".

Asimismo, el novio de Sofía Suescun le ha pedido que cuando salgan del reality sigan teniendo la misma cordialidad que dentro de la casa y Estela ha aceptado la propuesta y ha aprovechado la ocasión para explicarle los motivos de su distanciamiento.

"Estaba nerviosa, la situación me pudo", ha manifestado la madrileña mientras daba paso a una reconciliación: "Hemos sobrepasado muchos límites y lo mejor es poner punto y avanzar".

De igual modo, la concursante le ha confesado que le molesta que no entendiese la situación en la que se encontraba al salir del programa. Finalmente, y tras ceder ambos, han terminado dándose un abrazo con el Maestro Joao como testigo.

Estela se desahoga con Nuria sobre Kiko

Tras la conversación, Estela se ha desahogado con Nuria y ha confesado lo que sintió cuando salió de GH VIP y que habría pasado si no se hubieran reencontrado. "El cariño que había aquí era real, porque yo lo he vivido. Lo he sentido, puedo estar aquí bien y luego sales y me la das porque tienes tus estrategias", comenzaba la mujer de Matamoros.

"Si no hubiese entrado aquí todo se habría enfriado, la conversación se hubiese quedado en el aire y las cosas se habrían enfriado en un futuro. Igual me lo cruzarían por Telecinco y 'hola' y ya está, pero el destino nos ha puesto esto por el camino", ha concluido la concursante asegurando que había empezado "a olvidar el concurso y a pasar página".