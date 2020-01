Imágenes inéditas de Christofer tras el famoso "¡Estefaníaaa!": destrozado y llorando desconsoladamente en Villa Playa Ecoteuve.es 25/01/2020 - 12:49 0 Comentarios

El joven vio las imágenes de Fani, su novia, besándose con uno de los tentadores

Fani y Christofer, de La isla de las tentaciones, se han convertido en una de las parejas del momento. La infidelidad de la joven a su novio ha revolucionado las redes sociales llegando a ser uno de los temas más comentados a nivel mundial. Asimismo, el programa ha emitido una parte inédita de la reacción del joven a la deslealtad de su novia con uno de los tentadores.

En las nuevas imágenes se puede apreciar a un Christofer destrozado y llorando desconsoladamente mientras estaba sentado en el suelo. Además, se desahogó y aseguró que "no sabía dónde ir". El teleoperador no podía creerse lo que acababa de ver por todo lo que "hemos luchado".

Asimismo, el joven necesita "hablar con ella para que me explique por qué lo ha hecho". Las horas y los días juntos han hecho que los habitantes de las dos villas hayan forjado una fuerte amistad. Es por ello que Gonzalo y Christofer tuvieron una conversación sobre todo lo acaecido durante la última hoguera y confesó que "ponía la mano en el fuego por ella y no me quemaba".

¿A quién elegirá Fani?

La situación en la que se encuentra Fani es muy complicada. La joven ha decidido dejarse llevar por sus sentimientos por Rubén pero asegura que no quiere romper su relación con Christofer. De este modo, la madrileña pedirá al tentador que le exprese sus sentimientos para saber qué hacer y solucionar esta situación cuanto antes.