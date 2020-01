¿Por qué Federico Jiménez Losantos dejó de ser comunista?: el locutor explica a Bertín su evolución Ecoteuve.es 25/01/2020 - 1:36 0 Comentarios

El periodista atiza a Iglesias, Sánchez, Garzón y Monedero en 'Mi casa es la tuya'

Federico Jiménez Losantos es conocido por sus controvertidos comentarios en la radio, pero poco se sabe de su vida más personal. El locutor mostró parte de ella en la entrevista que concedió a Bertín Osborne y que Telecinco emitió este viernes en Mi casa es la tuya.

Losantos rememoró su infancia, con padres procedentes de dos bandos distintos, así como su juventud como alumno de José Antonio Labordeta. Por él comenzó a inclinarse hacia la izquierda en unas ideas políticas que le llevaron al comunismo.

En sus años de universidad, de hecho, explicó que convivió en una comuna en Barcelona. Allí también estaba su mujer, María, una de las principales protagonistas de la entrevista que por primera vez apareció ante los medios. Losantos explicó que rompió con el comunismo en un viaje a China cuando fue testigo de lo que allí se vivía y de la falta de libertad que comprobó. "Ahí es donde me hice anticomunista sentimental y científico".

Lea también: Losantos: "A Casado le falta carácter criminal para sembrar el terror"

Uno de los episodios más impactantes de la vida de Losantos fue el secuestro que sufrió a manos de la banda Terra Lliure. "Me sacaron del instituto y me llevaron a un árbol. Me secuestraron y me pegaron un tiro por firmar un manifiesto pidiendo la igualdad lingüística" en Cataluña. Años después, como objetivo de ETA, decidió dejar España y se trasladó a vivir a EEUU. "Siempre he llevado protección".

Federico Jiménez Losantos explica que "de rojo no me queda ni la ropa interior". Con Bertín en su casa, el locutor arremetió contra la izquierda, especialmente Podemos. "A diferencia de ellos, yo sí sé lo que es el comunismo, sí me he leído los clásicos. Ellos son de medio pelo. Si un concejal de Podemos se leyera la mitad de los libros de comunismo que tengo, le daba un infarto ideológico".

Monedero está empeñado en que vaya a su programa. ¿Cómo voy a ir a hablar con alguien que no sabe de comunismo? Yo solo hablo con gente de bien, pero con un tío que es capaz de cobrar de las narcodictaduras bolivarianas..."

Losantos: "Pablo Iglesias odia por vicio"

Losantos también 'disparó' contra Alberto Garzón, "un niño bien" que "ahora es ministro". Y añadió: "Un lerdo que se fotografía con una camiseta de la RDA, donde disparaban a la gente por saltar el muro".

También tuvo para Iglesias, "el marqués de Galapagar", que según el locutor "vive en el odio del comunismo. Odia por vicio porque no tiene motivos. Quiere un poder sin límites".

Por su parte, a Pedro Sánchez le atacó por sus contradicciones. "Miente como respira. Desconoce la verdad. Dice con la misma convicción una cosa y la contraria", comentó sobre su pacto con los Podemos y ERC después de decir en campaña que no llegaría a acuerdos porque no quería depender de ellos. "Esto va a acabar muy mal porque, además, la derecha no está unida".