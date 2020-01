Telecinco negocia con Bertín Osborne para que sea el concursante estrella de 'Supervivientes 2020' Ecoteuve.es 24/01/2020 - 17:34 0 Comentarios

Bertín Osborne podría ser el concursante estrella de Supervivientes 2020. Telecinco lleva meses buscando a su 'Isabel Pantoja' para la edición que arrancará a finales de febrero. Lo intentaron primero con los políticos Cristina Cifuentes y Juan Carlos Monedero; ahora, la oferta sobre la mesa la tiene el cantante.

La presencia del presentador de Mi casa es la tuya parece asegurada, puesto que ya se ha puesto las vacunas y se ha sometido a las pruebas médicas, de los que ya espera los resultados, según informa El Confi TV.

Con Bertín como concursante, se abre el abanico de opciones de sus posibles defensores en plató. Lo más probable es que sea su mujer Fabiola o algunas de sus tres hijas, aunque tampoco hay que descartar a su amigo Arévalo. Su caché no ha trascendido.

La opinión de Bertín Osborne sobre 'Supervivientes'

Aunque hace años descartaba la opción de concursar en el reality - "Me da una pereza horrorosa ir a SV, prefiero irme con Calleja", dijo en 2017"-, Osborne cambió de postura con la visita de José Ortega Cano: "Pues yo igual cualquier día me lío la manta a la cabeza y me animo a estar ahí".

"Si fuera, no planificaría otra cosa más que ganarlo. Mis hijas no paran de decirme que vaya, que seguro que ganaría. Claro, mis hijas me ven como Superman y creen que arrasaría con todo aquello. Yo seguramente a los cinco días ya estaría llorando y diciendo 'Me quiero volver a Sevilla", dijo.